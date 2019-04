Espartaqueada Nacional de Matemáticas y su propósito

Por Romeo Pérez Ortiz

(El autor es Doctor en Física Matemática por la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, Rusia, y director de la Academia Nacional de Matemáticas.)

Es un hecho bien conocido que la mayoría de los estudiantes mexicanos no dominan las matemáticas; este rezago se hace más evidente cuando el nivel de estudio de esta disciplina en nuestro país se compara con el de Alemania, Luxemburgo, Rusia, Finlandia, Dinamarca, etc. Así lo muestra el informe del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos 2015 (PISA), pues el puntaje obtenido por estudiantes mexicanos en matemáticas y ciencias ha permanecido debajo del promedio que obtienen los alumnos de los países mencionados. En ese análisis también se evidencia que menos del uno por ciento de los estudiantes que cursan tercero de secundaria alcanzaron niveles de excelencia en ciencia y matemáticas. Este problema se visualiza asimismo en la prueba Planea 2017, realizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la cual informa que el 64.5 por ciento de los estudiantes que cursaban el tercero de secundaria fueron incapaces de resolver problemas relacionados con fracciones, decimales y ecuaciones y que el 86 por ciento de alumnos de secundarias comunitarias no aprobaron los conocimientos básicos de matemáticas.

El panorama de la educación es preocupante y hasta el momento las diferentes autoridades e instituciones oficiales no tienen una propuesta seria para atacar este problema. Todas las reformas educativas han sido ineficientes por la falta de un diagnóstico correcto en la problemática educativa, y por los pocos recursos destinados a solucionarla, como lo observa el informe Panorama de la educación 2018 que, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), informa que México es el país que menos invierte en sus estudiantes.

Ante estos hechos, tan preocupantes y sentidos por la comunidad estudiantil, es urgente elevar el nivel educativo en las matemáticas y las ciencias en general. En este contexto cobra relevancia la Espartaqueada Nacional de Matemáticas, organizada anualmente por el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees), la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) y Antorcha Magisterial que hacen un esfuerzo conjunto para que los jóvenes comprendan que las matemáticas se hallan en todo lo que nos rodea: lo mismo en los pétalos de las flores, que siguen la sucesión de Fibonacci; en la trayectoria de un río, explicada por la geometría de los fractales; que en la tecnología que ha hecho posible la invención de teléfonos celulares, televisores, computadoras, hornos de microondas y muchos otros aparatos electrónicos. Sin matemáticas, el astronauta soviético Yuri Gagarin no habría ido al espacio y Dmítri Mendeléyev no habría podido completar la tabla periódica. Por ello, año con año se suman más jóvenes y profesores a esta tarea titánica; su esfuerzo se vio premiado en la última etapa de la Espartaqueada Nacional de Matemáticas 2018, cuando el número de maestros participantes pasó de 93 a 132 y los alumnos de 331 a 410. El esfuerzo conjunto de las tres instituciones ha hecho que la Espartaqueada Nacional de Matemáticas se posicione como uno de los eventos más difundidos de su campo en todo el país, equiparándose al Concurso Pierre de Fermat organizado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, organizada por la Sociedad Matemática Mexicana.

La participación de estudiantes de universidades e institutos de educación superior en la Espartaqueada Nacional de Matemáticas también se incrementó; entre ellas destacan la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), el Instituto Tecnológico de Tecomatlán (ITT), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Departamento de Estadística de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh).

En resumen: el desarrollo de las matemáticas en México es de vital importancia porque es una ciencia que ayuda a discernir, entender y transformar el mundo que nos rodea. Debe despertarse el interés de los jóvenes en esta ciencia porque además es una herramienta que permite encontrar el fondo de cada problema y, sobre todo, insta a las personas a actuar sobre la realidad para transformarla y liberar al pueblo, como lo subrayó el ingeniero Aquiles Córdova Morán en la inauguración de la VI espartaqueada Nacional de Matemáticas.

