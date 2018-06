Es un crimen que no se reparta la riqueza en México y el mundo: Aquiles Córdova

**Conmemora Antorcha día de los “Mártires Antorchistas” en Tecomatlán. **Se homenajea a Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan asesinado.

La Crónica de Chihuahua

6 de junio, 14:00 pm

Tecomatlán, Puebla.- El modelo neoliberal que existe en México y el mundo ya está dando sus últimas patadas de ahogado y es un crimen que genere tanta riqueza pero que no la reparta entre los pobres de la tierra, señaló Aquiles Córdova Morán, líder nacional del Movimiento Antorchista, en el acto político-cultural de conmemoración del «Día de los Mártires Antorchistas» que se realizó en Tecomatlán, Puebla.

Con la asistencia de al menos 10 mil antorchistas y con un recorrido por las principales calles de la Atenas de la Mixteca en donde se escucharon consignas como «Morir por Antorcha no es morir, morir por Antorcha es vivir»; y un evento político tanto en el Mausoleo Antorchista como en la Plaza de Toros de la comunidad, este “6 de Junio” se recordó a los hombres y mujeres que han perdido la vida, de manera natural o por las balas de los enemigos, en la lucha y trabajo antorchista.

En su discurso, Córdova Morán señaló que hoy se están viviendo tiempos difíciles en México porque se acerca el 1 de julio, día en que los mexicanos tendrán que ir a las urnas para elegir funcionarios de todos los niveles, incluido el Presidente de la República. Tras remarcar que hoy, como nunca antes se había visto, el panorama es competido, complejo, confuso y no es fácil tomar una decisión con la certeza de que sea la correcta”.

Al hacer un análisis sobre la situación de México y del mundo, dijo que más de la mitad de los mexicanos no quiere saber de los partidos políticos. «La gente está enojada y quiere un cambio; además exige que las cosas vayan mejor y que haya trabajo con buenos salarios, medicina y educación de calidad para que sus hijos sean hombres de bien cuando crezcan. La gente al querer y exigir esto tiene razón porque ella producen la riqueza y no la disfruta».

Ante esto remarcó que el problema es generado por el neoliberalismo actual y que el remedio es cambiarlo porque produce tanta riqueza pero no la reparte; «hay que quitarle el poder económico absoluto a los señores del gobierno y éste tiene que volver a hacerse responsable de la población para atender sus necesidades». Sin embargo, también señaló que las cosas están difíciles porque ya no hay duda de que el mundo entero y todo el planeta está entrando en una crisis muy peligrosa, «la crisis que vemos en México: la dificultad, la confusión, los dimes y diretes y las amenazas que ocurren con motivo de este proceso electoral es la manifestación mexicana de la crisis con la que está atravesando el mundo entero».

"En el mundo y en país el modelo neoliberal están dando sus ultimas patadas de ahogado, ese modelo que rige la economía ha decidido dejar todo el problema económico en manos de los señores del capital, de los señores del dinero o, como suele decirse, en manos de la empresa privada; el gobierno ha renunciado a intervenir en esto que es la actividad fundamental del mundo; sin la producción económica, industrial, agrícola, pecuaria, de todas las cosas y los bienes, la sociedad se moriría de hambre, por eso es importante.”

Aquiles Córdova dijo que los capitalistas han hecho trabajar a sus obreros, a los campesinos y a las amas de casa con jornadas agobiantes; a los obreros en particular los explotan manejando maquinas más veloces que la misma energía del obrero, han puesto, dijo, a trabajar a la humanidad pobre que no tienen otra cosa que su fuerza de trabajo y el resultado ha sido la producción de esas riquezas, pero sin distribuirlas.

En cifras, dijo que hoy en el mundo son 7 mil 500 millones de seres humanos y que ocho hombres multimillonarios tienen tanta riqueza como la mitad de esa población, equivalente a 3 mil 750 millones; "ahora que el hombre produce tanta riqueza la pobreza es más grande y más profunda y el neoliberalismo no tiene ninguna manera o posibilidad de repartirla; eso lo tiene que hacer el pueblo pero los ricos no lo quieren y el gobierno ya no interviene porque, según, vivimos una economía de mercado.

Producir tanta riqueza en este modelo neoliberal caduco en donde los señores del dinero siguen explotando al obrero es una infamia y un crimen que está sucediendo ante los ojos de todo mundo aunque muchos no lo entendemos. El neoliberalismo y los dueños del dinero están ahorcando a la gente y la están matando de hambre: la crisis del capital es mundial y por eso los mexicanos no quieren saber de los partidos. La gente está rabiosa, enojada y quiere un cambio; el remedio es quitarle el poder económico absoluto a los señores del gobierno y poner un gobierno que debe volverse responsable; hay que llevar al poder a otra persona que cambie las cosas de raíz, necesitamos cambiar todo el modelo, pues ese es el que nos está matando en México y en el mundo.

"Es necesario que el pueblo despierte, se concientice y se levante como un solo ideal, que tome el poder y que cambie el modelo económico y que se instaure un modelo económico para el bien de todos. Antorcha sabe cual es el camino correcto, con un pueblo educado, consciente y politizado”, acotó el líder de la organización más grande y mejor estructurada de México con cerca ya de 3 millones de agremiados.

HOMENAJE A MANUEL HERNÁNDEZ PASIÓN Y SARA AGUIRRE DE CELIS

En el contexto de la conmemoración de los Mártires Antorchistas, Córdova Morán refirió que en este año se tuvo que lamentar la muerte violenta del antorchista Manuel Hernández Pasión, un presidente municipal excepcional, fuera de serie porque reunía cualidades difíciles de reunir en estos tiempos y en este país; fue un verdadero indígena nahua parlante que había aprendido hablar el español, lo cual le permitía realizar su papel de líder; era un abogado despejado de mente y eso se pudo apreciar en varios de sus escritos que eran sorprendentes por la calidad, fluidez, la fuerza argumentativa y la lógica con la que se expresaba.

Manuel Hernández estaba haciendo una labor extraordinaria, su nombre Huitzilan sonaba por todos lados y se le conocía como un presidente extraordinario, "la gente lo seguía, lo buscaba, pensaba que sus pueblos se levantarían como ha sucedido con Huitzilan de Serdán. El antorchismo en la Sierra Norte estaba creciendo de manera acelerada y era gracias a la personalidad, inteligencia y resultados que presentaba.”

También refirió a la muerte de Sara Aguirre Espinoza de Celis y dijo que ella no dudó en hacerse antorchista de corazón y trabajar siempre, lo que generó un buen ambiente a la organización en el municipio de Texcoco. «Fue una gran mujer con sus amigos que siempre los recibía con cariño, entrega y generosidad». Otros dos de los nombres que fueron mencionados, Benjamín Fragoso Luna y el luchador chapinguero Manuel Aspiroz, todos ellos homenajeados en el Mausoleo Antorchista del panteón de Tecomatlán, Puebla.

El acto político estuvo acompañado de un mosaico cultural a cargo de los grupos culturales antorchistas que llenaron de alegría y fortalezas a los más de 10 mil antorchistas que en esta ocasión se dieron cita en la Atenas de la Mixteca para recordar a todos lo hombres que han perdido la vida en las filas del antorchismo mexicano.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---