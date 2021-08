Entrevista: En 2020, 96 millones de mexicanos cayeron en pobreza: Boltvinik

**Las transferencias monetarias con Andrés Manuel aumentaron mucho desde el 2018 al 2020, es un monto mayor, pero no está canalizado a la población pobre.

La Crónica de Chihuahua

11 de agosto, 05:21 am

Por Jesús Anaya

Los datos más cercanos a la realidad de la pobreza en México es de 96.6 millones de personas, lo afirma una voz autorizada en el tema, el Doctor en Ciencias Sociales Julio Boltvinik Kalinka, quien nos explica que el incremento de pobres en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se debió al desmantelamiento de los programas sociales.

En una entrevista por videollamada para Canal 6 Tv el Dr. Julio Boltvinik nos indica que se planificaron mal los nuevos programas del gobierno morenista, nos explica además, como El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) minimiza lo pobreza al darle una nueva categoría.

Ya con cabellos de Plata se asoma a la pantalla y con experiencia el Dr. Julio Boltvinik se ha toma su tiempo para explicarnos que ha pasado con la pobreza en México. Él es un referente de los temas sociales en México, ha sido investigador de la pobreza en nuestro país. Estudió economía en la UNAM, posteriormente tuvo maestrías en economía y desarrollo económico en El Colegio de México y en la Universidad de East Anglia de Gran Bretaña.

Docto, usted ha hecho pronunciamientos desde hace años referentes a la pobreza. De acuerdo con los últimos datos del Coneval ¿Considera que estos datos reflejan la realidad?

Una cosa es lo que pasó en la realidad con la pobreza en México y otra cosa es lo que nos dice el CONEVAL que pasó con la pobreza en México. ¿Qué nos dice el Coneval? En 2020 la población con carencia sociales fue del 67.6% (de los mexicanos), pero ya nos dijeron y lo sabe toda la nación que sólo el 43.9% es pobre. ¿Cómo es que se pasó de una a otra?

No dice que el 52.8% de la población tiene un ingreso menor a la línea mínima de pobreza, que ellos mismo (el Coneval) definieron, que es bajísima, siendo MXN$3,000 al mes por persona. No alcanza para nada.

Tenemos 67.6% por un lado y 52.8% por el otro. ¿Cómo lograron reducir estas dos cifras?

Hacen la intersección de los conjuntos y dicen que solo este gajo (el 43.9%) donde cortan los dos círculos o elipses, son pobres, son los que reúnen las dos condiciones de tener al menos una carencia social y tener un ingreso por debajo a la línea de pobreza y con eso reducen al 43.9% la pobreza.

Entonces… ¿cuántos millones de pobres hay en realidad en México?

Tenemos 96.6 millones de pobres, con un dato analizado del Coneval, si quitamos la trampa semántica de llamarle "vulnerables", eso significa 3/4 partes de la población del país.

¿Qué hice yo aquí? Mostrar la unión de los conjuntos. Esa es la verdadera pobreza y asciende a 76.5% de la población nacional en 2020, según el propio Coneval. ¿Qué hicieron con esa cifra? Pues le llamaron vulnerables; son 23.7% de vulnerables por carencias sociales y 8.9% debajo de la línea de pobreza, 32.6% que se quitó, nada más le cambiaron el nombre, les llamaron vulnerables pero es gente carenciada.

El promedio de los que está en el gajo, (el 43.9%) tienen dos carencias por hogar, dos de seis carencias, que son carencia súper básicas, como son el agua entubada dentro del lote, no más de dos y medio personas por cuarto, es decir, en dos cuartos pueden vivir cinco personas, es un nivel de hacinamiento. Intolerable.

La realidad es que aumentó. Hubo un aumento sustancial en el número de personas pobres incluso el dato del propio Coneval es que aumentó en 7.25% el número de personas que viven en pobreza. 7% en dos años es un aumento muy fuerte. Se ha minimizado el aumento. No es mucho, dicen algunos.

¿Dónde ubica usted el mayor crecimiento de pobreza y a qué se debe esto?

Hay un rubro al que el INEGI le llama ¨el bienestar económico¨, la población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos era 49.9% en 2018 y subió a 52.8%, subió 3 puntos porcentuales prácticamente, es mucho en una población de 130 millones y eso significó el aumento de 61.8 a 66. 9 millones de personas cuyo ingreso es inferior a esa línea de pobreza.

Además el 16.82% es el aumento porcentual en el número absoluto de personas que tienen tres carencias sociales o más, que es lo que considera el Coneval como la extrema pobreza, en esa dimensión de carencias sociales aumentó mucho el número.

La explicación está en salud, los datos captados por el INEGI reflejan que aumentó de 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud a 35.7 millones de personas sin acceso a salud, esto tiene justificante en el desmantelamiento del seguro popular y la sustitución muy desordenada y caótica por el INSABI.

El gasto privado en salud, el gasto de bolsillo de las familias se disparó. Todos los rubros en gastos en general disminuyeron pero el gasto en salud entre las familias aumento, ese es un síntoma más, no los estaban recibiendo los servicios públicos: en parte porque estaban abrumados por la pandemia, en parte también porque el INSABI es un monstruo sin cabeza.

¿Qué hizo o dejó de hacer para que en dos años llegáramos a 96.6 millones de pobres en México?

Hay que entender qué pasó en los dos años y medio que lleva Andrés Manuel López Obrador siendo presidente de México. Desmanteló programas sin tener la alternativa de cómo proporcionar los servicios.

Desmanteló el próspera y lo redujo a las becas Benito Juárez para educación básica con un mal diseño les dan $800 pesos por hogar igual a quienes tienen un niño en la escuela y a quienes tienen cinco niños en la escuela. Obviamente no es lo mismo lo que necesita una familia grande que una familia que tiene solo dos hijos en escuela.

Hicieron las cosas mal, con gente que no tiene antecedentes en el tema. Un ejemplo de ello es la señora Alborán, quien no sabía, ni sabe de desarrollo social, igual que no sabe nada de medio ambiente y dice textualmente “se estaban robando todo el dinero”.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, desde que empezó el progresa, el oportunidades y luego el prospera, registran muchos hogares que declararon estar recibiendo los apoyos.

Entonces, no sé robaban todo el dinero, si había una diferencia, el próspera decía que tenía seis millones de hogares, pero la encuesta del Inegi sólo detectaba cuatro millones, obviamente había corrupción pero de ahí a cerrar un programa porque había corrupción y sustituirlo por algo que solamente son becas mal diseñadas.

Eso mismo hicieron con el seguro popular lo desmantelan sin tener un diseño claro, dijeron que el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) iba a ser UNIVERSAL y que atendería a todos, pero no está atendiendo a todos.

¿Entonces los programas del presidente López Obrador no han eliminado la pobreza?

Los nuevos programas de Andrés Manuel no están focalizados a la pobreza y mucho menos a la pobreza extrema; ni la pensión de adultos mayores, que la generalizó siendo un gran acierto no tener una pensión de adultos mayores universal, ni jóvenes construyendo el futuro, ni sembrando vida son focalizados a los pobres extremos.

Las transferencias monetarias con Andrés Manuel aumentaron mucho el 2018 al 2020, es un monto mayor, pero no está canalizado a la población pobre. Muchos de los recursos están llegando a los deshiles nueve y diez y eso pasa en el programa de jóvenes construyendo el futuro, muchos de los ninis son de clase media, de familias de clase media y esos son los que están recibiendo los apoyos.

Los campesinos de sembrando vida pasa algo parecido, les exigieron tener 2.5 hectáreas de tierra, los que hemos estudiado el campo Agro sabemos que la inmensa mayoría de los campesinos de este país, que son todos pobres, tienen una hectárea o menos y entonces ¿a quién está beneficiando sembrando vida? a campesinos medios, no a los pobres. Eso está pasando con todos los programas por eso no se logró compensar a pesar del aumento en el gasto.

Los viejos es un muy buen programa, por muchas razones, pero no son los más pobres. En general los viejos viven en hogares que son menos pobres que los adultos y sobre todo que los niños, quienes viven en los hogares más pobres en mayores cantidades son los niños.

Los hogares más pobres son los que tienen más hijos y se hace un círculo vicioso en donde como tienen muchos hijos y no puede trabajar la señora y entonces sólo hay un perceptor de ingresos, en el mejor de los casos, tienen bajos ingresos que hay que dividir entre muchas bocas entonces ahí está la pobreza en la infancia, no en la vejez.

¿Qué soluciones propone para que México puede contener e ir eliminando la pobreza?

Durante el periodo de transición Araceli Damián y yo le propusimos a (Alfonso) Romo y a (Esteban) Moctezuma Barragán, que estaban en la oficina haciendo el plan de Gobierno, la implantación del ingreso ciudadano universal en el país y le presentamos cifras en un periodo de 20 años.

Hacer una reforma constitucional que estipule la dedicación de estos recursos para que todo ciudadano con el puro hecho de existir tuviera un ingreso mensual asegurado, ese es el universalismo pleno y total, es lo único que se puede oponer a la lógica de la focalización a la pobreza extrema.

Todos los que se quedaron sin chamba (por la pandemia de covid19) hubieran tenido el ingreso ciudadano. Mucha gente durante la pandemia que no era promotor del ingreso ciudadano empezó a promoverla como el grupo de Rolando Cordera en la UNAM, ellos empezaron también a sumarse a los que apoyamos la idea del ingreso ciudadano universal.