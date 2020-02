Entrega Estado frijol en mal estado a comunidad mixteca en Juárez

** «No sé, realmente cuál fue la intención, si ayudar a las familias indígenas y no sabían las condiciones de tal alimento o simplemente recordarnos que del gobierno para los indígenas pues no se puede esperar nada bueno.».

La Crónica de Chihuahua

6 de febrero, 08:23 am

Chihuahua.- De acuerdo con una denuncia realizada en Facebook el 25 de enero, la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi) entregó frijol rancio a familias de la comunidad indígena mixteca.

Se destacó que el frijol que recibieron como apoyo venía en tan mal estado que para limpiarlo pueden durar de tres a cuatro horas, aunado a que es casi imposible de cocinar.

En la publicación se expresó lo siguiente:

El alimento que Gobierno del Estado de Chihuahua, a través, de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas hace llegar a las familias indígenas que habitan en Chihuahua.

Frijol viejo y sucio que te llevara 3 o 4 horas limpiar porque tienes que escoger frijol por frijol. Asimismo, necesitarías mucha leña porque este frijol -déjeme informarle- se tarda mucho en cocer por lo viejo.

No sé, realmente cuál fue la intención, si ayudar a las familias indígenas y no sabían las condiciones de tal alimento o simplemente recordarnos que del gobierno para los indígenas pues no se puede esperar nada bueno.

Pero al rato ponen en su portal que «miles de familias indígenas fueron beneficiadas de toneladas de alimentos para combatir la desnutrición».

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---