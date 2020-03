En tres semanas, Quirino Ordaz Coppel no atiende e ignora plantón de antorchistas

10 de marzo, 15:53 pm

Culiacán, Sin.- Tras 19 días en plantón frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, el mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel, ha ignorado a sus gobernados al no atenderlos y resolver sus principales demandas de carácter social.

Fue desde el pasado 17 de febrero que integrantes del antorchismo en la entidad se instalaron en plantón luego de una serie de reuniones infructuosas con Osvaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas y Salvador Reynosa Garzón, director del INVIES (ahora CVIVE), a nombre del Gobierno del Estado, quienes se comprometieron a resolver la adquisición de la reserva territorial para dotar de un lote a más de 800 sinaloenses que no tienen dónde vivir y que se ven obligados a pagar rentas que merman considerablemente sus pocos ingreso.

También ignoraron la materialización de obras, la entrega de apoyos, así como de dotar de servicios a las colonias, pueblos y fraccionamientos humildes a lo largo y ancho del estado.

Por su parte, Pergentino Cortés Girón expresó que es muy indignante la actitud soberbia e indiferente del Gobierno estatal, “los encargados de velar por nuestro bienestar han olvidado su compromiso de apoyar al pueblo, han traicionado la confianza que se les brindó y, como nadie levanta la voz, como nadie reclama alguien lo tiene que hacer, por eso está aquí Antorcha, para exigir aún por los que no exigen”.

Agregó que continuarán luchando siempre apegados a la ley y al derecho que tienen a libre manifestación y “con los medios que tengamos a nuestro alcance para hacerle un poquito de justicia social a los olvidados del estado”.

“A partir de esta semana comenzaremos nuestra denuncia estatal. En todas las cabeceras municipales del estado, en las casetas y en los centros turísticos se enterarán sobre la calidad de nuestro gobierno, a ver si no les da pena a nuestras autoridades que propios y extraños se enteren de que tienen la piel más dura que un cocodrilo y, de que aún con nuestro plantón instalado ellos ni se inmutan y pretenden aplicarnos la ley del hielo. Difundiremos miles y miles de volantes y, para la siguiente semana serán más y cada vez aumentaremos el tiraje y la cantidad, hasta que el gobierno del estado cumpla”, agregó Cortés Girón.

Entre las demandas se encuentran, solares para gente humilde, pavimentación de calles, servicios básicos de urgente necesidad y apoyos diversos para miles de sinaloenses en situación vulnerable, que pagan sus impuestos y que merecen se les retribuya un pedacito de la cobija que es de todos.

Comentó finalmente el dirigente que “nuestras demandas son justas, compañeros, aquí no estamos pidiendo nada para los líderes, aquí todas las obras, apoyos son para la gente. Y es nuestro derecho hacernos escuchar si no se nos presta atención por parte de quien está obligado a escucharnos, o sea, el Gobierno. Por ello, continuaremos dando la pelea, no desmayaremos en nuestros esfuerzos y yo les aseguro compañeros, que venceremos, ¡claro que venceremos!, porque tenemos la fuerza y tenemos la razón", finalizó.

