En su defensa, Garfio «echó toda la carne al asador», con seis abogados

**Entre ellos, designó a Humberto Muñoz como el principal, y también a Héctor Villasana, en busca de probar su inocencia por el delito de peculado que le atribuyen.

31 de marzo, 09:06 am

Chihuahua, Chih.- Escoltado y asesorado por seis abogados defensores, desde las ocho y media de la mañana el ex alcalde de Chihuahua y ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante los primeros años de la administración de César Duarte Jáquez, Javier Garfio Pacheco, compareció ante el juez Octavio Rodríguez Gaytán.

En esta audiencia se trató la vinculación -o no vimnculación- a proceso por la acusación de un presunto delito de peculado por el desvío de 32o millones de pesos en su etapa como titular de la SCOP en la enajenación de unos terrenos en la Labor de Terrazas, en la que participó como integrante del Consejo de la Coesvi.

Llamó la atención el hecho de que Javier Garfio se presentó con una defensa integrada por hasta seis abogados, entre los que se designó a Humberto Muñoz como el principal, estando entre ellos también Héctor Villasana, en busca de probar su inocencia por los hechos que se le atribuyen y con el objetivo de librar su vinculación a proceso.Por su parte la acusación por parte del Ministerio Público la encabeza Javier Andrés Flores Romero.

Cabe recordar que el Ministerio Público afirmó que la enajenación en cuestión se llevó a cabo 12 de septiembre de 2012 por la Coesvi, asegurando que según consta en el contrato de compra-venta fueron vendidas a la empresa Grupo Industrial y Constructor SA de CV por 99 millones de pesos, cuando según los dictámenes periciales el valor catastral de los terrenos era de 427 millones de pesos.

Tras serle dictada el pasado martes la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de 8 meses por parte del juez Rodríguez Gaytán, el ex alcalde y ex funcionario estatal aguardó internado en el Cereso Número 1 de Aquiles Serdán la llegada de esta audiencia de vinculación o no a proceso.

Según el Ministerio Público Javier Garfio se estaría enfrentando a una pena de cárcel que iría de entre los 4 a los 12 años.

