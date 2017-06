En puerta, el 1er Torneo Nacional de Futbol de Antorcha

**Más de 200 equipos y unos 2 mil 500 futbolistas los que participarán. Ser deportista es ser un mejor hombre: Antorcha.

La Crónica de Chihuahua

16 de junio, 18:30 pm

Ciudad de México.- Con la intención de promover e impulsar el deporte entre los mexicanos, el Movimiento Antorchista realizará el 1er Torneo Nacional de Futbol en la Ciudad de México los días 23, 24 y 25 de junio; el encuentro, en donde se espera la participación de 200 equipos y unos 2 mil 500 futbolistas, se inaugurará el viernes 23 de junio en el deportivo “Palillo Martínez”, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la capital del país.

En este evento, que ya fue precedido por eliminatorias regionales, asistirán importantes personalidades en el ámbito deportivo como futbolistas, entrenadores y ex árbitros nacionales e internacionales; también asistirá el encargado de la Comisión Nacional Deportiva del antorchismo, Samuel Aguirre Ochoa, quien dará un discurso inaugural a futbolistas y a los asistentes a esta primera edición.

La organización social, con cerca ya de 2 millones 500 mil mexicanos, que dirige el líder social Aquiles Córdova Morán, ha manifestado que el deporte es importante y necesario para la formación del ser humano y esa es una de las razones por la que lo promueve desde hace más de 20 años, esto en las Espartaqueadas Deportivas que se realizan cada dos años en la Atenas de la Mixteca. “Antorcha educa a los jóvenes con las disciplinas deportivas, les formar y les consolida un espíritu aguerrido, decidido y les crea una mentalidad de ganadores, tanto en la cancha como en su vida diaria”.

Córdova Morán ha señalado que ser deportistas es ser mejor hombre y mejor mujer, mejor mexicano; ser deportista es ser ejemplo de los demás no sólo en la cancha, sino fuera de la cancha, en la vida real, con todos sus semejantes. Para el antorchismo el deporte y la política no están divididos pues son dos aspectos importantes y relacionados de la actividad humana. Sin política no hay deporte, todo es política. “Antorcha hace deporte para formar un hombre inteligente y que desarrolle sus habilidades en el basquetbol, voleibol, atletismo y ahora en el futbol”.

El acto de inauguración se llevará a cabo a las 4 de la tarde del viernes 23 de junio y habrá un mosaico cultural a cargo de los grupos nacionales culturales antorchistas; los encuentros se llevarán a cabo los días sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana en el deportivo Francisco I. Madero ubicado en la delegación Iztapalapa. Las categorías que pueden participar, son: Infantil, juvenil A, juvenil B, libre estudiantil, femenil B y femenil C.

Cabe mencionar que previo al torneo hubo eliminatorias regionales en el Sureste, Norte, Occidente, Noroeste y Centro del país, donde los ganadores obtuvieron su pase para llegar a el 1er Torneo Nacional de Futbol, organizado por una organización política con presencia en todo el país.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---