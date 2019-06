En la visita de López Obrador, yucatecos exigieron respeto para Antorcha y obras y servicios

**Con pancartas y consignas, los antorchistas pidieron al presidente de la República, respeto para las organizaciones sociales, como el Movimiento Antorchista, a las que en varias ocasiones ha tachado sin pruebas de intermediarias en los programas sociales.

23 de junio, 18:36 pm

Mérida, Yucatán.- En su segunda visita al estado para presentar proyectos de índole estatal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador fue recibido por un comité de antorchistas en los municipios de Mérida y Valladolid, que le exigieron respeto para las organizaciones sociales.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha referido en distintas ocasiones a las organizaciones sociales como intermediarias, han sido varias las veces en que en sus discursos de agradecimiento que ha hecho se ha referido al Movimiento Antorchista como la "Antorcha mundial”, no somos ingenuos como no creer decir que la manera de referirse a nosotros es una forma de desprestigiarnos ante la opinión pública, es por eso que hemos venido hoy a pedir respeto”, declaró la líder estatal, Aleida Ramírez Huerta.

Agregó que la política de atacar a las organizaciones sociales que ha encabezado el mandatario nacional, solo ha dividido al pueblo mexicano.

“Lo único que hace con sus declaraciones es dividir al pueblo mexicanos, montar una campaña de odio contra las organizaciones sociales, es por ello que le pedimos respeto y un alto, pues los antorchistas también somos mexicanos, y es un derecho estipulado por la Carta Magna, el derecho la organización” dijo.

Mencionó que la organización no está buscando una confrontación contra el presidente, pues es el representante nacional de México.

“Antorcha no está contra el Presidente, no tenemos por qué, si al presidente le va bien, a México le va bien, pero no vamos a permitir que se ataque a una organización que ha ayudado al progreso de México, que lucha por mejores condiciones de vida para los mexicanos, y que el presidente lo sabe bien”

En este sentido, subrayó que la organización ha insistido en la creación de mayor infraestructura básica en los estados, municipios y distintas comunidades, pues aún hay lugares donde se carece de lo básico.

Finalizó recalcando que la organización continuará realizando su labor de gestión a nivel federal, estatal y municipal para mejorar la vida de miles de mexicanos.

