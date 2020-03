“En Antorcha, no nos rendiremos ni bajaremos la cabeza bajo ningún gobierno”: Lenin Rosales

** “Hoy en día –dijo Iván Leo Tepatzi, dirigente de los antorchistas en la zona sur de la capital de Chihuahua-, estamos pasando de ser espectadores a protagonistas, de la defensa al ataque en términos políticos”.

Chihuahua, Chih.- En la colonia Vistas Cerro Grande, de grande fama por su combatividad y espíritu progresista, se reunieron los dirigentes antorchistas de los grupos organizados del sur de la capital. Fue una reunión ordinaria pero, en voz del dirigente de la zona sur, Iván Leo Tepatzi, fue además el escenario de una extraordinaria determinación: “Hoy en día –dijo-, estamos pasando de ser espectadores a protagonistas, pasamos de la defensa al ataque en términos políticos”.

Ante la presencia del dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Lenin Rosales Córdova, los líderes naturales de los colonos en la capital de Chihuahua dijeron que están dispuestos a derrotar a cualquier enemigo del pueblo que ataque a los antorchistas, pero también dispuestos a ir a todas las clases y grupos sociales que se sientan ofendidos o perjudicados por las malas políticas de los poderosos, para enarbolar junto con ellos sus demandas y luchar por sus causas.

Lenin Rosales felicitó a los plenistas de Chihuahua y les dijo que esta organización es cada día más numerosa, “somos más los que nos sumamos, así que, compañeros, sepan ustedes que no nos rendiremos ni bajaremos la cabeza ante cualquier gobierno”. Nuestro movimiento tiene un proyecto de mejora de la nación, agregó, y solamente lo podremos echar a andar tomando el poder político del país. Nuestra organización ha decidido formar el partido político nacional, tanto así que ya nos estamos preparando desde ahora”.

Iván Leo Tepatzi, por su parte, hizo notar que los antorchistas de esta zona están listos y preparados por cualquier problema que se presente, “ya sea a nivel estatal o nacional”, y recordó que están en una campaña de solidaridad con sus compañeros del estado de Puebla, y dispuestos a defender a los dirigentes del antorchismo poblano, ante las amenazas que reciben por parte del gobernador Miguel Barbosa.

Rosales Córdova agradeció por la presencia de los asistentes, y les hizo saber que la organización a nivel nacional tomó la determinación de no doblegarse ante las adversidades; que “no solamente no nos encontramos a la defensiva, sino que sabremos atacar al régimen que mantiene a los mexicanos en la pobreza”.

Y para ejemplificar la idea y el espíritu del antorchismo combatiente, vienen muy bien los versos del poema “Piu avanti”, de “Almafuerte”, de los que hizo cita ante los colonos:

No te des por vencido, ni aun vencido,

No te sientas esclavo, ni aun esclavo.

Trémulo de pavor, piénsate bravo

Y arremete feroz, ya mal herido.

Ten el tesón del clavo enmohecido,

Que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo,

Y no la cobarde intrepidez del pavo,

Que amaina su plumaje al primer ruido

Procede como Dios, que nunca llora,

O como Lucifer, que nunca reza,

O como el robledal cuya grandeza

Necesita del agua y no la implora

Que muerda y vocifere, vengadora,

Ya rodando en el polvo tu cabeza.

