Elecciones, única vía para no matarse en la búsqueda del poder: Ciro Murayama

**“Se avecina una elección compleja, una elección concurrente, en la que los chihuahuenses tendrán 6 boletas que cruzar”, Arturo Meraz.

26 de mayo, 08:50 am

Chihuahua, Chih.- En el marco del 20 Aniversario del Instituto Estatal Electoral, se llevó a cabo la conferencia denominada “Retos para las Elecciones 2018”, impartida por el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), el Dr. Ciro Murayama Rendón, en el auditorio “Dr. Rodolfo Cruz Miramontes”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

En su mensaje, el Consejero Presidente del IEE, Arturo Meraz González, señaló que esta conferencia se da en el marco del 20 aniversario del IEE, como la primera de varias actividades a desarrollarse durante el año.

Meraz González indicó que después de siete elecciones ordinarias y dos extraordinarias en la historia del Instituto, “se avecina una elección compleja, una elección concurrente, en la que los chihuahuenses tendrán 6 boletas que cruzar, y nosotros como Instituto local debemos de conyugar y tomar la responsabilidad para darle a la ciudadanía la certeza y la garantía de que su voto, como ha sido en estos veinte años, se respete, se cuente”.

De igual forma señaló que el IEE, en coordinación con el INE, trabaja fuertemente en el proyecto de Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA), para que la ciudadanía se apropie del espacio público y así contribuya al fortalecimiento de la cultura democrática en el país.

Por su parte, Murayama Rendón dijo sentirse seguro de que el Instituto cumplirá con las tareas encomendadas con creses.

El Consejero del INE expuso sobre los retos para las elecciones del 2018, destacando que el cambio democrático en el país no ha permitido combatir la desigualdad y que sólo un 19 por ciento de los mexicanos se sienten satisfechos con la democracia.

Esa insatisfacción tan grande, indicó, se debe a un problema de resultados palpables, un problema estructural entre pobreza y desigualdad. “La gente no está satisfecha con la democracia, si no le va bien en el bolsillo, si su familia no tiene un plato de comida en la mesa tres veces al día”, dijo.

Ciro Murayama señaló que históricamente donde no hay elección, hay violencia: “Las elecciones son la única vía para no matarse en la búsqueda del poder”.

Asimismo, presentó detalles importantes sobre la histórica elección que se viene para el 2018 con alrededor de 86 millones de electores: Habrá 30 elecciones locales, más federales; se elegirán 9 gobernadores o gobernadoras; 7 estados contarán con voto desde el exterior; se sortearán a 12 millones de ciudadanos, a los cuales habremos de visitar a sus casas para que acepten hacerse cargo de la elección en su momento clave el día de la jornada electoral; se instalarán 154 mil casillas, donde se elegirán más de 3 mil 300 cargos; quienes van a recibir los votos de las y los ciudadanos no son funcionarios del INE o del IEE, son sus vecinos. Nayarit y Baja California los únicos estados sin elecciones locales, ilustró el Consejero del INE.

El presídium estuvo integrado por el Vocal Ejecutivo Estatal del INE, Alejandro Sherman Leaño; el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Arturo Meraz González y el expositor Dr. Ciro Murayama Rendón.

