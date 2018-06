El voto de antorcha es un voto razonado

**¿Cuándo se podrán solucionar los problemas del país? Cuando Antorcha crezca y se fortalezca con la educación política de sus miembros, y la correlación mundial de fuerzas indique el momento en que podemos actuar. Antes, es una aventura, una provocación sin futuro.

1ro de junio, 21:21 pm

Tecomatlán Puebla.- El líder antorchista Rodolfo de la Cruz Meléndez, responsable político del municipio en su asamblea de fin de mes, felicitó a los asistentes de todo el municipio que llegaron al programa cultural y a la asamblea.

Explicó a los asistentes, con base en el volante del maestro Aquiles Córdova Morán, que el voto de los organizados de Antorcha debe ser un voto razonado; varios creen que López Obrador es una buena alternativa, pero este candidato no reconoce que el problema principal es la pobreza, no entiende bien la problemática del país, la dependencia tan grande que tiene México de los grandes capitales extranjeros, y por ello, desde el gobierno va tomar medidas provocativas y aventureras, que crearán un caos que va agravar la difícil situación pueblo, al generar más problemas de los que se pueden resolver, por eso no estamos de acuerdo con Morena.

¿Cuándo se podrán solucionar los problemas del país? Cuando Antorcha crezca desarrollando el 1x1x1, y se fortalezca educándose políticamente todos los organizados, pero además, cuando la correlación de fuerzas a nivel mundial indique es el momento en que podemos actuar, antes es una aventura, una provocación que no tiene futuro, no habrá ningún beneficio para el pueblo.

Muchos se preguntarán ¿Y mientras? Mientras tenemos la tarea de invitar a la gente a participar, para que ganen nuestros candidatos antorchistas, que son garantía de bienestar, progreso y avance para el pueblo pobre, hay que tener valor para sumar más votos a favor de los candidatos antorchistas, con las razones y argumentos que nos proporciona el maestro en el volante, hay que hablar con nuestros parientes, amigos, conocidos y hasta con los morenistas para explicarles por qué están equivocados con su planteamientos.

