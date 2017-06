El viernes darán cortometrajes locales y nacionales, en Teatro al Aire Libre

La Crónica de Chihuahua

5 de junio, 10:35 am

Chihuahua, Chih.- Varios cortometrajes de calidad nacional y local serán exhibidos el próximo viernes 9 de junio en el Teatro al Aire Libre a partir de las 8:00 de la noche, lo cual es parte de un ejercicio de un taller realizado en la Ciudad de México y promocionado en Chihuahua Capital.

La muestra de cortometrajes está integrada por trabajos que han sido seleccionados en importantes festivales internacionales y nacionales como son el festival de Cannes, Sitges, Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Festival Internacional de Cine de la Universidad Nacional Autónoma de México (FICUNAM), Guanajuato International Film Festival (GIFF) entre otros.

El contenido de la muestra abarca 8 cortometrajes con diferentes temáticas y está formada por directores de varios estados del país como son Tijuana, Puebla, Veracruz, Zacatecas, CDMX, Guanajuato y Chihuahua.

La intención de esta primera muestra de cortometrajes del Taller de Cine de Mantarraya, productora fundada por el director mexicano, Carlos Reygadas, cuyo objetivo es dar a conocer la propuesta de la actual generación de jóvenes cineastas que buscan transmitir una nueva voz en el cine nacional.

Dicho evento no tendrá ningún costo, por lo que se invita a toda la comunidad chihuahuense a disfrutar de estos trabajos, que demuestran las ganas de crear productos de calidad así como contar historias variadas de nuestro entorno así como ficción originada de la activa imaginación de los creadores.

CORTOMETRAJES Microcastillo / Alejandra Villalba HHL / Alberto Ordaz The Color Of The Fire / Felipe Castañeda Hipopótamo / Luisa Lemus Pan de Dulce / Juan Daniel G.T. Silencio / Clemente Castor Ética a Nicómaco / Jorge luis Glez. Fuego Que Lleva / Alejandro Alatorre Mila / Óscar Enríquez

Mantarraya Producciones, es una productora mexicana de cine independiente fundada en 1998. Ellos mismos se definen en su página de internet como; «...una plataforma para una nueva generación de cineastas que ha ganado reputación por impulsar nuevos talentos».

NDMantarraya (asociación de Mantarraya con Nodream Cinema, compañía del director de cine Carlos Reygadas) es el sello que utilizan para distribuir películas y como agencia de ventas internacional el sello NDM.

Mantarraya es considerada arriesgada por el contenido de sus películas y es la productora mexicana más premiada internacionalmente de los últimos 50 años.

Desde el 2002 sus producciones han participado en 8 ocasiones en el Festival de Cannes y sus secciones paralelas; 6 veces en la «Selección Oficial» del Festival de Cannes, 4 de ellas en la Competencia y 2 más en la sección «Una Cierta Mirada», además de que ha asistido 2 veces a la «Quincena de Realizadores» sección paralela del Festival de Cannes.

En la edición 66 del Festival de Cannes (2013), Mantarraya participó por segundo año consecutivo en la Competencia de la «Selección Oficial» con la película Heli de Amat Escalante, quien obtuvo el galardón al Mejor Director.

