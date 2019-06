El sector salud no es responsable de la salud de los pobres, respuesta de SS a campesinos

** "Y especto a las jornadas médicas, nos dijeron que por el momento no hay, ni saben cuándo se van a realizar; y lo peor es la negativa de ambulancias para trasladar a nuestros enfermos”.

11 de junio, 07:59 am

San Luis Potosí, S.L.P.- Después de la manifestación en las instalaciones de Servicios de Salud de Gobierno del Estado (SS), por parte de cerca de un centenar de campesinos, provenientes de la zona desértica de la entidad, que exigen medicamentos, jornadas médicas y ambulancias para trasladar a sus enfermos, funcionarios de esta dependencia les dieron una respuesta evasiva y negativa.

Hasta el día de hoy, en las primeras horas, Ricky Hernández Mauricio, Secretario Particular de la titular de SS, Mónica Liliana Rangel Martínez, recibió a los representantes de los manifestantes, provenientes de Villa de Ramos, Santo Domingo y Moctezuma, en una de las salas de esta dependencia, pero no les dio respuesta favorable a sus peticiones, “sólo nos dio evasivas, respecto a la atención a los enfermos de diabetes, a los que tienen problemas renales o de cataratas en los ojos, que requieren una atención regular y urgente; nos dijo que hagamos solicitudes y armemos los expedientes, es decir, el trámite burocrático, para meter nuestras peticiones en un laberinto sin salida; respecto a vista de las jornadas médicas nos dijeron que por el momento no hay, ni saben cuándo se van a realizar; y lo peor, es la negativa de ambulancias para trasladar a nuestros enfermos”, comentó Judith Alonso Avilés, dirigente antorchista en Santo Domingo.

Los quejosos dicen que Ricky Hernández, les dijo que SS no niega la atención médica, pero que es responsabilidad de los potosinos enfermos acudir a los centros hospitalarios por sus propios medios, que la SS no tiene la culpa de que no tengan recursos para atenderse y venir a los hospitales, por esta respuesta, los campesinos del altiplano anuncian que en próximos días, vendrán más gente de esta región de la zona desértica de la entidad a manifestarse, y de ser necesario aseguraron, que se manifestarán en Palacio de Gobierno para que sean escuchados por el gobernador Juan Manuel Carreras López.

