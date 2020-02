El precio de la tortilla y la 4a T

Por Brasil Acosta

La Crónica de Chihuahua

10 de febrero, 09:28 am

Es loable el combate a la corrupción, pues aún y cuando no es el mal de males de México, pues el mal de males es la pobreza, sí es uno de los que afectan a los mexicanos; sin embargo, la corrupción es fruto del modelo económico neoliberal y si no se modifica este modelo, si no se combate el modelo económico, no habrá cambios sustanciales y la corrupción seguirá campeando en México pese al discurso oficial, como hasta ahora sucede; simplemente, ha cambiado la forma, pero no el contenido de la corrupción. Ahora bien, una vez que el gobierno de la república señala ese como el problema principal, ahora sigue estudiar la estrategia de combate a la corrupción y ahí tampoco me parece que la estrategia adoptada por la 4ª T sea la adecuada, sobretodo por los malos resultados que ya se pueden ver. Veamos.

Hemos dicho que se quiere combatir la corrupción como aquel mal médico que al encontrar un problema en la uña del pie de un paciente, receta cortar toda la pierna para combatir el mal y tal es la estrategia de la 4ª T y el problema es que los afectados del combate a la corrupción son, para desgracia de los pobres, aquellos a los que la 4ª T dice defender, es decir, a los humildes, a los desamparados de esta patria. Asimismo, hasta ahora no vemos a los grandes magnates de la corrupción en la cárcel, aquellos que se quedaban con los dineros públicos; sin embargo, sí vemos un cierre de la llave presupuestal a programas que beneficiaban a los más humildes, si vemos que no hay medicamentos para los niños con cáncer y medicinas en general, no hay apoyos con terapias a niños especiales dados por asociaciones civiles por quitarles el apoyo y no hay construcciones de obras carreteras ni de agua y drenaje en las colonias, ni apoyo a la vivienda, ni apoyo al deporte, ni a la cultura, etc., porque se dijo que podía haber corrupción sin demostrarla y por eso cancelaron los programas sociales y el ramo 23 para obras de infraestructura, pero, una vez más lo decimos, los damnificados de esa política, son los más pobres de México y ello se demuestra, adicionalmente, mediante los malos resultados de la economía mexicana que está en franca recesión y que no puede culparse a los mercados internacionales que se encuentran, en términos generales, en relativa estabilidad; ni tampoco a los gobiernos anteriores, sino única y exclusivamente a las políticas de la 4ª T.

Pondremos algunos ejemplos: en el 2018 se crearon 660,910 empleos y en el 2019, ya bajo la batuta de la 4ª T, se crearon solamente 342,077, es decir, se observó una caída del 48.2%. La inversión fija bruta cae también, pues en 2018 la inversión creció en 1.5%, pero ya con la 4ª T cae en un 8.7%, ello implica menos obras a favor de la gente y menos empleos al bajar el ritmo de las inversiones. Esas son ya parte de las consecuencias de las malas políticas de la 4ª T.

Ahora bien, se ha anunciado con bombo y platillo que la inflación no ha crecido; sin embargo, las madres de familia, en campo, en la vida diaria, han acusado un incremento de los precios de los productos de la canasta básica y ello se debe, entre otras cosas, al incremento del precio de las gasolinas y al incremento del salario mínimo, pues lo que vemos es un incremento del costo de producción que los empresarios, lejos de trasladar a sus ganancias, reduciéndolas, lo traslada a los consumidores, incrementándose, como es de esperarse, los precios de los productos al consumidor.

Como a la 4ª T se le ocurrió frenar los apoyos a la comercialización y a la producción de maíz, con el conque de que había corrupción; aunque no hemos visto que se encarcele a los corruptos del maíz, lo que sí ya estamos viendo es el golpe a la producción de maíz, observándose una reducción derivada de la incertidumbre provocada por la 4ª T y un indicador de que esto es cierto es el riesgo de que en el Estado de México suba el precio de la tortilla, alimento básico de las familias mexiquenses, de entre 14 a 16 pesos en que está a 18 y 20 pesos, es decir, un incremento del 25%. Transcribo una opinión de la Asociación de la Industria de la Masa y la Tortilla en el Estado de México: “El desabasto de 2 mil toneladas de maíz para la producción de la tortilla en la entidad pone en riesgo el precio actual, que es de 14 a 16 pesos en promedio y suba a entre 18 y 20 pesos en próximos meses”, dijo Nemesio Figueroa, presidente de dicha asociación y añadió: “Existe incumplimiento de la empresa Granos de Sinaloa de 2 mil toneladas de maíz para la producción de tortilla en la entidad y de continuar podría subir el precio de este producto de la canasta básica de la población entre 18 y 20 pesos” (periódico Impulso, www. impulsoedomex.com.mx, 040220).

Ahora bien, el incumplimiento de esta empresa con 2 mil toneladas de maíz no puede entenderse fuera de las políticas y de las ocurrencias de la 4ª T, pues las condiciones climáticas, en general, no variaron; sin embargo, las condiciones políticas de falta de apoyo a la comercialización y a la producción, así como el ambiente de incertidumbre generado por la 4ª T, sí que variaron y afectaron a la producción; pero, el problema mayor es que se estará afectando a la población en general. Situación similar sucede con el posible incremento al precio del transporte, de manera que macroeconómicamente puede que esté controlada la inflación, pero a nivel de los hogares, no, es decir, a nivel microeconómico.

Salió peor el remedio que la enfermedad, esa es la conclusión que podemos sacar de esta 4ª T, pues la corrupción sigue adelante, pues se han hecho contratos de invitación restringida millonarios a empresas de interés de la 4ª T, cosa que cuestionaban en regímenes anteriores; la austeridad no se ve, pues antes la presidencia con Peña Nieto gastó 1,064 millones de pesos en sueldos y ahora con la 4ª T 1,068, más que el año de Peña; lo mismo con los gastos de operación que con Peña fue de 292 mdp y ahora 294. Una razón más para demostrar que la 4ª T miente, engaña y traiciona a las familias mexicanas.«»

