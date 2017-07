El misterioso animal más temido por los dinosaurios

¿Te imaginas un animal que era temido por los dinosaurios, capaz de espantarlos cuando este se aproximaba por las alturas?

La Crónica de Chihuahua

8 de julio, 11:30 am

Este gigante era gobernante de las alturas y del mundo, ya que logró habitar todo el planeta; sin embargo, por el peso que tenía, paraba gran tiempo en tierra siendo temido de igual forma por su agresividad.

Aparte de ser temido por criaturas terrestres, también era el terror de las criaturas marinas, ya que esta esta ave monstruosa fue responsable de la extinción de muchas especies.

Te presentamos al gigante sin dientes, se llama Azhdarchidae, un extraño nombre, el cual pertenecía a un dragón en la mitología tayik. Esta ave de 12 metros al abrir sus alas y de 220 kilos, necesitaba correr para logran impulsarse y así poder alzar vuelo, y ya en el aire tenia que desarrollar grandes capacidades, ya que su aterrizaje siempre sería complicado.

Estas criaturas tuvieron éxito en el periodo cretácico tardío que fue hace unos 70 millones de años. Si bien esta criatura sí existió, todavía los científicos no descubren todas sus cualidades, porque los registros fósiles encontrados hasta el momento son pocos y lamentablemente sus huesos se estiman mas frágiles que de los otros dinosaurios y casi todos los fósiles encontrados se conservaron en depósitos de sedimentos blandos, estos se llaman Konservant lagerstatten.

Son los mas raros de este periodo, por lo que juntar las piezas de su linaje es un desafío para los paleontólogos.

Hasta hace poco se creía que existía una gran variedad de azhdarchidae, sin embargo el científico Averianov al revisar la taxonomía, detectó que los paleontólogos habrían hecho una clasificación errónea en varios fragmentos de hueso, por lo cual decir que existen varias especies es algo fuera de la realidad con la poca evidencia disponible que se tiene por ahora.

Hablando un poco sobre esta extraordinaria, criatura que mas parece ser el resultado de la fusión entre un ave y un dinosaurio, así como también un reptil, tiene una característica interesante que sobresale del resto y que se pueden ver en los fósiles encontrados, es el cráneo, que tiene un pico muy largo que no poseía dientes, similar a los picos de sus primos pteranodontidae.

Este pico fue una herramienta muy útil, porque fue el mas fuerte y resistente de la historia, sumando su terrible carácter y que normalmente andaba en grupos, hizo que se convertiera en el animal volador más temible que existió.

Tenían crestas enormes en la cabeza y fueron los mas grandes de su especie pterosaurios, por sus gigantescas alas y su cuello mas largo y fornido; sin embargo, su tamaño provocaba que pasen mas tiempo en tierra que volando.

El final de una época – extinción masiva:

Viendo todos estos datos suponemos que te estarás preguntando por qué se extinguió esta criatura siendo tan grande, fuerte y dominante, pues resulta que si bien ningún ser vivo de la época pudo contra esta ave, la catástrofe más grande de la historia sí lo hizo.

Nos referimos a la extinción masiva del cretácico terciario, en esta época se habría estrellado un meteorito de grandes proporciones con el poder de destruir una inmensa cantidad de espacio terrestre, también provocó tsunamis y contaminó el del planeta.

Esto causaría la extinción de de los dinosaurios en casi su totalidad así también la de muchas otras especies, la criatura Azhdarchidae no fue la excepción ya que a pesar de que podía volar y migrar, este no podría ver ya que el cielo estaba oscuro. Tampoco respirar, ya que el aire se mantuvo contaminado por las cenizas, sumándole que el clima era muy helado. Lamentablemente, ya no se pudo ver a esta criatura nunca más, sin embargo gracias a la ciencia nos hacemos una idea de cómo era este asombroso animal temido por los dinosaurios y que existió en una época totalmente diferente.

