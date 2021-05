El lago Cuitzeo está a punto de extinguirse

**La evaporación aleja el agua a kilómetros de las comunidades ribereñas y deja a las zonas más profundas con sólo 30 centímetros; lo demás es solo un espejo de cinco centímetros de hondo.

Jorge Carmona/

El Sol del Bajío

ACÁMBARO. El lago Cuitzeo está a punto de desaparecer. “Estamos entre lodo y espejismo de agua”, dicen los pocos pescadores que aún buscan el sustento en lo que fue un importante embalse de la región. Hoy, tardan hasta tres horas en llegar a lo más profundo: 30 centímetro de agua, y tras ocho horas de trabajo sacan 10 pesos, “ni para comer”.

La desecación del lago Cuitzeo provoca la pérdida de especies vegetales, animales y actividades productivas de cientos de pescadores guanajuatenses de las comunidades de La Ortiga, Parcialidad, El Zapote, Andocutín e Irámuco.

Desde hace algunos años, el nivel de agua del lago Cuitzeo, del lado de Guanajuato, baja considerablemente, por lo que la actividad pesquera se volvió sólo una opción para algunos ya que la mayoría dejó el oficio para buscar oportunidades en el campo y la construcción.

Everardo Ramos Hernández, pescador de Irámuco, explica que el lago Cuitzeo sufre una evaporación nunca antes vista, que aleja el agua a kilómetros de las comunidades ribereñas.

El pescador dice que “el lago está 20 por ciento de su capacidad del volumen de agua, es puro lodo; las zonas más profundas tienen sólo 30 centímetros, lo demás es solo un espejismo de agua porque tiene solo unos cinco centímetros de agua”.

Agrega que si este año no llueve lo más viable es que este cuerpo de agua desaparezca por completo: “La falta de lluvia durante estos dos últimos años y la evaporación nos están dejando sin este hermoso lago; tenemos la esperanza que este año llueva lo suficiente para aumentar sus niveles, de lo contrario sólo tendremos kilómetros desérticos con polvo”.

Por otro lado, Guillermo Maravilla refiere que este año es el más difícil desde hace décadas pues hay días que han trabajado durante ocho horas para sólo ganar 10 pesos: “Este año ha sido de los peores, por eso muchos ya no quieren entrar al lago a pescar; los que entramos es porque no tenemos otra entrada de dinero, y no sale ni para comer”.

Indica que el lago ya no tiene agua, “andamos entre el lodo. Duramos horas para entrar a la zona más profunda, la cual está a unos tres kilómetros de la orilla; sólo estamos unos 20 pescadores de cientos que hay. Es muy difícil pescar, una barrica la repartimos entre cuatro y nos la pagan a 150 pesos”.

Los pescadores piden a las autoridades que se les apoye ya que se están quedando sin empleo por la sequía del lago Cuitzeo. Aseguran que los pocos apoyos que brindan son bajo muchos requisitos, los cuales no cumplen y por eso no tienen na- da del Gobierno.

EN 1900 Y 1970 HUBO DESECACIÓN

Oscar Alejandro Morales Juárez, encargado de Flora y Fauna del Departamento de Ecología, confirma que la sequía afecta de manera directa al sector productivo de la ribera del lago Cuitzeo que comprende las comunidades Irámuco, Parcialidad, Buenavista, Andocutín, El Zapote, La Cañada y La Ortiga, ya que su principal actividad es o era la pesca.

“En cuanto a la biodiversidad lamentablemente las especies nativas del lago están en riesgo de desaparecer. Hay esfuerzos por parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de tener algunos peces en reproducción fuera del sitio previendo la desecación del lago.

Actualmente la zona que comparte Acámbaro con Zinapécuaro es la que continúa con un poco de agua, pero las condiciones hidrometeorológicas apuntan a que pronto no va a haber recarga de agua y muy probablemente quedará seca esta parte”, advierte.

Agrega que hay referencias de que la desecación total del lago ocurrió en los años 1900 y 1970, que el periodo de retorno era 70 años, y ahora se adelantó 35 años el retorno de sequías.

Señala que a las aves migratorias no les afectó tanto porque su periodo de migración ya se cumplió. “Ellas migran hacia el norte en esta época que inicia la primavera. Pudieron estar a gusto durante el invierno, pero sí tenemos preocupación porque hay especies endémicas y anfibios que van a padecer la sequía”.

Indica que es muy crítica la situación desde el punto de vista social, económico y ambiental. “Esto nos ayuda a hacer más conciencia sobre la falta de agua. Es un fenómeno ocasionado por el cambio climático y que lo poco o mucho que podamos hacer va a ayudar a cambiar las condiciones. Debemos tener más conciencia en nuestras acciones diarias tratando de reutilizar el agua y buscar las zonas hacia donde se muevan las aves a hidratarse para luego buscar la manera que esas zonas no sean perturbadas y sigan como un refugio para la fauna de esta zona”.