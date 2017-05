El futuro del tomate

**¿Qué tipo de tomates quieren los productores? ¿Qué tipo de tomates quieren los comerciantes? y ¿qué tipo de tomates quiere el consumidor?

La Crónica de Chihuahua

14 de mayo, 15:00 pm

¿Qué tipo de tomates quieren los productores? ¿Qué tipo de tomates quieren los comerciantes? Y ¿qué tipo de tomates quiere el consumidor? Difíciles preguntas, ¿verdad? Ahora, intentemos dar una respuesta para dentro de ocho o diez años. ¿Qué se buscará en 2027? Este es el mayor reto para los obtentores.

«Si le hubiese preguntado a la gente qué era lo que quería, me hubiese contestado que un caballo más rápido». Esta es una famosa, aunque malinterpretada, cita de Henry Ford. Es difícil saber lo que quiere la gente. Ben Silvertand, obtentor de tomate en Bayer CropScience Vegetable Seeds, lo sabe mejor que nadie. Regularmente, habla sobre el tomate ideal con diferentes productores y resulta que de cada cien productores salen cien deseos distintos. Mientras que uno quiere vigorosidad de crecimiento y asentamiento en el suelo para asegurar el máximo volumen posible, otro quiere sabor y aroma para distinguirse en el mercado, y hay otro que quiere que las plantas sean resistentes porque el acceso a los recursos se va a reducir.

Para Silvertand, es una situación complicada: no solo tiene que satisfacer las diferentes necesidades, sino que tiene que intentar averiguar cómo será la situación de aquí diez años.

«Las variedades en las que estamos trabajando en estos momentos no se podrán introducir hasta dentro de ocho o diez años. Cinco años, quizás, pero entonces te arriesgas a cometer errores, y es importante tener variedades constantes y de calidad. En especial en la fase de pre obtención, antes de empezar con el verdadero proceso, los comentarios de los productores son imprescindibles». E incluso entonces, en ocasiones es difícil tomar la decisión correcta. «En 2008, por ejemplo, esperábamos que la capacidad de retención de la humedad del tomate Intense lo hiciera muy atractivo, pero el tomate no estaba listo. Hasta ahora, no ha empezado a interesar».

Nuevos tomates en rama

Los obtentores de Bayer CropScience, sin embargo, están centrados en los tomates en rama ahora mismo. Las pruebas comerciales de las variedades 1 y 2 se pueden ver este año en dos centros TOV (centros de tomates en rama). Uno lo han abierto Roel y Bart de Bakker en Kwintsheul (Países Bajos) y el otro, Tom Vlaemynck, en Deinze (Bélgica). Las instalaciones de ’s-Gravenzande, que antes exponía variedades, se utilizará exclusivamente para la obtención. «Queremos obtener variedades específicas que se puedan utilizar para cultivar bajo iluminación. No queremos usar variedades estándares», explica Harm Ammerlaa, de Bayer. «La temporada que viene, el 40% de los cultivos de tomate utilizarán lámparas de cultivo; en Bélgica, será el 20%. Esta tendencia va a crecer en todo el mundo, así que nos centraremos en eso en el proceso de obtención. Además, podemos probar las variedades en un entorno controlado en los centros de tomates en rama».

NUN 09196 y NUN 09194

Este año, hay dos variedades a prueba en los invernaderos para las que los obtentores ven mucho potencial. La primera es NUN 09194, que, según Harm, ofrece una alternativa en el segmento élite. «Por su brillo y color. Es una variedad sin juntas, pero en rama, es como un tomate articulado». En cuanto a producción, NUN 09194 no se puede calificar de variedad principal, es una variante de calidad. En cuanto a producción, se cree que NUN 09196 tiene más potencial. «Es algo más fina que la variedad principal, pero produce dos racimos más». NUN 09194 se está probando en Francia, pero NUN 09196 se ha plantado en varios puntos de Países Bajos.

