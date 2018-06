El fanatismo se irá al basurero de la historia

7 de junio, 13:00 pm

Por Gabriel Hernández García/

Dirigente antorchista en el estado de Oaxaca

El fanático no ve la realidad tal y como es, sino que ve su realidad como él se la inventa. De acuerdo al aleccionamiento que ha recibido, llega a concebir que el único que entiende, sabe y puede corregir es él ¡y nadie más! Todo aquel que opine o piense diferente en el menor de los casos es digno de lastima, pero lo mejor que hay que hacer es aplastarlo o desaparecerlo pues no concuerda con la posición del “iluminado”. Y con este tipo de gente no es posible diferir en un mínimo grado ni absolutamente en nada pues se expone al ataque verbal y físico solo por tener una opinión distinta.

El fanatismo siempre ha conducido a la intolerancia y al choque violento con otros individuos o grupos porque el fanático (del tipo que sea) tiende a denunciar, exhibir y reprimir a todo a aquel o a aquellos que él considera sus enemigos.

Ejemplos en la historia sobran, pero el caso más conocido y reprobado por la humanidad entera es el fascismo italiano y alemán.

Una de las características del fanático fascista es su falta de escrúpulos para mentir descarada y cínicamente con tal de denigrar a los que considera sus enemigos. Sabe, a menos que sea un retrasado mental, que lo que afirma, predica y publica contra ellos, son mentiras sin sustento y que no tiene las pruebas para que en una discusión seria pueda probar fehacientemente lo que afirma. A sabiendas de lo anterior, lanza sus ataques sabiendo que es más fácil enlodar que limpiar.

Lo anterior viene a cuento porque en los días que corren, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca de Juárez y otros municipios conurbados a la capital oaxaqueña, individuos con gorra y chalecos de MORENA, difundieron un anónimo en el que con todas las reglas de la propaganda fascista y con una falta de lógica, ortografía y sobre todo de escrúpulos, se dedican a enlodar al Movimiento Antorchista, con un revoltijo de ideas, hechos y afirmaciones, que estamos seguros ni ellos mismos entienden ni se creen. Las afirmaciones de dicho documento que no tiene sentido reproducir chocan violentamente con la realidad de lo que ha hecho y hace el antorchismo a nivel nacional.

Citaré sólo algunos ejemplos que aún el más ciego puede ver y corroborar: los antorchistas organizamos, en abril de cada año, en la ciudad de Veracruz uno de los mejores torneos de volibol que existen en el país; en Chimalhuacán, Estado de México, convocamos y realizamos en agosto, el segundo torneo de mayor importancia de ajedrez en México; en Morelia, Michoacán, en septiembre, uno de los mejores torneos de basquetbol; en San Luis potosí, en octubre, un concurso nacional de teatro y cada 2 años los antorchistas del país realizamos un concurso nacional cultural y deportivo en Tecomatlán, Puebla. En todas y en cada uno de dichas competencias participan miles de niños, jóvenes y adultos de tal forma que, tanto por la esencia del objetivo planteado, como por la limpieza en la organización, desarrollo y premiación de dichas competencias, el antorchismo no es rechazado sino al contrario, aceptado buscado y aplaudido en todos los sentidos.

En Oaxaca, que es donde se repartió la propaganda a que hago referencia, miles de colonos y campesinos, así como diferentes sectores: maestros de danza, entrenadores de basquetbol, volibol, atletismo, profesores, pequeños empresarios, artistas, etcétera, saben que en el ámbito estatal, los antorchistas hacemos las eliminatorias para las competencias nacionales a que he hecho referencia y que los antorchistas oaxaqueños hemos gestionado y construido cuatro gimnasios para la práctica del basquetbol de los mejores que hay en el estado y uno de ellos cumple con las características más exigentes que pueda solicitar cualquier basquetbolista de México.

¿Dónde se ha visto que los paramilitares hagan e impulsen la cultura y el deporte masivamente como lo hace Antorcha? ¿Cómo se justifica pues, el ataque de “paramilitares”, “asesinos” y todo tipo de zarandajas con que los autores del libelo nos atacan?

Los morenistas que difundieron el ataque y una tal “Unión Patriótica” (que ni en su casa la conocen) seguramente que viven en otro mundo, en el de su fanatismo, frustración y odio visceral, los hace calumniar a una organización que no les debe ni les ha hecho absolutamente nada, saben perfectamente que mintieron y que su manera de razonar y de calumniar lo único que hará es que el pueblo de Oaxaca y de México los repudie cada vez más por falsos y calumniadores.

Señores de MORENA y “Unión Patriótica”, ¿esa es la esperanza de México? Nosotros, para probar nuestra verdad, nos remitimos a los pueblos, colonias y localidades en donde a miles de familias oaxaqueñas les consta nuestra actitud de progreso que, lenta pero paulatinamente, viene mejorándoles su forma de vida. Eso es lo que hemos hecho, a lo largo y ancho del país, durante 44 años y por eso, al contrario de lo que ustedes afirman, somos la organización independiente más numerosa, sólida y de mayor crecimiento en el país.

