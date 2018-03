«El cristianismo se ha ido para siempre»: Un estudio revela que Europa ha abandonado la religión

**Un trabajo de una universidad londinense constata el hecho de que las generaciones más jóvenes viven ajenas a las prácticas religiosas.

La Crónica de Chihuahua

27 de marzo, 16:50 pm

Los jóvenes europeos son cada vez menos religiosos. Es la conclusión que arroja un estudio titulado ’Adultos Jóvenes y Religión de Europa’, obra del profesor de teología y sociología de la religión de la Universidad de St Mary (Londres) Stephen Bullivant. A su juicio, la religión está «moribunda».

De acuerdo con investigación, publicada la semana pasada, el 91% de los jóvenes entre 16-29 años de la República Checa, el país menos religioso según el trabajo, no se considera religioso. Entre el 70% y el 80% de los jóvenes en Estonia, Suecia y los Países Bajos también se define a sí mismos como no religiosos. En el lado contrario se sitúa, como país más religioso, Polonia, donde solo el 17% de los jóvenes se definen como no religiosos, seguido de Lituania, donde ese porcentaje se eleva al 25%.

En el Reino Unido, solo el 7% de los jóvenes se identifican como anglicanos y menos del 10% se consideran a sí mismos como católicos. Los jóvenes musulmanes llegan al 6% y están a punto de superar a los que se consideran miembros de la Iglesia de Inglaterra.

«Con algunas notables excepciones, los adultos jóvenes cada vez más ya no se identifican con la religión ni la practican», constata Bullivant citado por el periódico The Guardian.

«El cristianismo como estándar, como norma, se ha ido, y probablemente se haya ido para siempre, o al menos durante los próximos cien años», sostiene Bullivant. «En 20 o 30 años, las iglesias convencionales serán más pequeñas, pero las pocas personas que quedarán estarán altamente comprometidas», vaticina.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---