El cráter de Chicxulub en Yucatán y la historia que explica el fin de los dinosaurios

* El cráter de Chicxulub también es conocido como el cráter de la muerte, es un sitio visitado por los amantes de los dinosaurios.

La Crónica de Chihuahua

13 de diciembre, 10:12 am

Fuente: MXCity

Chicxulub marca la evolución de nuestra biósfera ya que se considera el lugar de donde se extinguió el 75% de los seres vivos de la Tierra.

De todas las teorías que existen sobre la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, la más aceptada es la caída de un gran meteorito sobre la Tierra, justo frente a las costas de Yucatán. De hecho, se cree que yace sumergida una estructura circular de 200 kilómetros diámetro que, según los científicos, sería el cráter de impacto del bólido espacial que causó la gran extinción

El meteorito eliminó a más de la mitad de las especies mundiales, a pesar de que no han encontrado una respuesta definitiva, ya que los dinosaurios se extinguieron per no se sabe la razón por la que la mayoría de los mamíferos, tortugas, cocodrilos, salamandras y ranas sobrevivieron. Las aves se libraron, igual que las serpientes, bivalvos, los erizos y estrellas de mar. Incluso las plantas resistentes capaces de soportar climas extremos sobrevivieron al meteorito.

Según la BBC, a mediados de la década de los 80 un grupo de arqueólogos estadounidenses examinaba imágenes satelitales que mostraban la península de Yucatán, sin saber cómo interpretar la imagen de un anillo casi perfecto de unos 200 kilómetros de ancho.

Aunque los cenotes se repiten en este paisaje árido, vistos desde el espacio forman un arco en forma de medio círculo, como hecho por un compás. La formación circular pareció la señal del asteroide responsable de esos hoyos en la Tierra. Así que la suposición más certera era que el anillo corresponde al borde del cráter que causó un asteroide de 12 km de ancho que golpeó Yucatán y explotó con una fuerza inimaginable que convirtió la tierra en agua.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---