El calor tremendo, y en la periferia tienen grave escasez de agua

**Pasa la semana esperando que la pipa les entregue el líquido vital en sólo tres tambos que consiguieron hace unas semanas. FOTO: GERARDO AGUIRRE

La Crónica de Chihuahua

31 de mayo, 08:05 am

Adriana Saucedo/

El Heraldo de Chihuahua

En esta temporada de calor, los habitantes de las colonias ubicadas en la periferia de la ciudad continúan sufriendo la escasez de agua. Un ejemplo de ello es la familia de la señora Alejandra Lora Muela, quien junto a su esposo y cuatro hijos pasan la semana esperando que la pipa les entregue el líquido vital en sólo tres tambos que consiguieron hace unas semanas.

Hace unos años que viven en la calle Guadalupe, de la colonia Granjas del Valle, durante los cuales han batallado por el acceso al agua haciéndola rendir en la medida de lo posible, pues sólo una vez a la semana las pipas del Municipio llegan a la colonia para abastecer de agua a los habitantes.

“Nos traen cada martes, no nos alcanza el agua para toda la familia”, comentó Alejandra Lora, y explicó que para lavar la ropa y los trastes es necesario hacerlo con la mínima cantidad de agua con la finalidad de que no falte para el aseo personal.

“En este tiempo de calor siempre batallamos, los de la pipa me dicen que sólo me pueden llenar tres tambos, con eso no alcanza”, señaló Alejandra al referirse a las altas temperaturas que se viven en la capital, y agregó: “No se puede vivir así, con este calor y sin agua”.

