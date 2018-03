El Presidente Municipal de Campeche miente: Movimiento Antorchista

**Para evadir responsabilidad Edgar Hernández busca incriminar a Antorcha. **En enero reconocieron su omisión y se comprometieron a construir Albergue; mintieron.

La Crónica de Chihuahua

24 de marzo, 20:35 pm

El dirigente estatal del Movimiento Antorchista, Fernando Artero Mendoza, desmintió al Alcalde de Campeche, Edgar Hernández Hernández, y afirmó que el objetivo de las mentiras es el de evadir su responsabilidad para justificar sus errores y, sobre todo, su indisposición a subsanarlos. Antorcha solamente exige que se construya la segunda etapa del Albergue Cultural, para lo cual se gestionaron esos 11.7 mdp.

Acompañado del Comité Estatal Antorchista y de moradores del Albergue Estudiantil “Héctor Pérez Martínez”, el líder social presentó documentos que respaldan su versión, la cual coincide con la del Gobierno del Estado, de que el Ayuntamiento omitió trámites ante finanzas estatales para que se le entregaran los recursos a la Comuna y se pudiera ejecutar la obra. Al decir de los funcionarios municipales y estatales, por ello esos recursos debieron regresarse a la federación, aunque “hasta el momento nadie nos ha mostrado ningún documento oficial, aunque lo hemos pedido, donde efectivamente nos cercioramos que ese recurso se devolvió”.

Al mismo tiempo, lamentó que el Alcalde saliera al paso en el problema, mal asesorado por sus subordinados, tratando de inculpar a su organización, siendo que desde enero se había comprometido con ellos, en presencia de la Secretaría de Gobierno estatal, a subsanar el error de algún modo y ejecutar la construcción de la segunda etapa de las mencionadas instalaciones.

“Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad ante el hecho de que se hayan regresado los recursos”, explicó Artero Mendoza, pues su organización es solamente la gestora de los mismos, pero “no somos la instancia ejecutora y no fuimos quienes dejaron de hacer los trámites para su correcta ejecución. Quienes licitaron y contrataron la obra sin tener los recursos en su poder ni haberlos asegurado a tiempo fueron los funcionarios del Ayuntamiento, no nosotros”, y dijo que esa etapa de “buscar culpables” ya se había rebasado desde principios de año, en una reunión tripartita en la que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento se comprometieron a buscar recursos para resarcir los federales y en efecto realizar la construcción de la segunda etapa del Albergue.

Sin embargo, lamentó el dirigente antorchista, todo parece indicar que realmente no tienen esa disposición, que nos mintieron para dejar pasar el tiempo hasta que fuera legalmente imposible hacer que cumplan su responsabilidad, se venciera el plazo del contrato de construcción, se les acabara su administración y dejaron inconclusa la obra, en detrimento y perjuicio de miles de jóvenes estudiantes de familias humildes de todo el estado.

“Nos vienen trayendo de reunión en reunión desde entonces, siempre diciendo que “ya mero”, que “le demos más tiempo”, y nosotros, al ver que no se concretaba nada serio, decidimos por ello manifestarnos en protesta por esta situación, y la respuesta del Presidente Municipal es la de tratar de culpar a Antorcha de los errores que cometió el Ayuntamiento”, explicó y sentenció categórico que los campechanos organizados en el Movimiento Antorchista “lo único que queremos es que se construya la obra, no nos interesa qué fue lo que pasó realmente con esos 11.7 mdp, sólo queremos que se construya el Albergue”, aunque no descartó que recurran a acciones legales u otras instancias para hacer que se recuperen esos recursos y se ejecuten.

Finalmente anunciaron que, en caso de que los funcionarios sigan evadiendo esta petición, el 11 de abril marcharán ahora con dos mil agremiados y las manifestaciones serán una tras otra con cada vez más gente hasta lograr que se resuelva su demanda y se construya la mencionada obra.

