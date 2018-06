El PRD miente en el caso Ocoyucan

La Crónica de Chihuahua

4 de junio, 17:42 pm

Puebla, Puebla.- “Las acusaciones del PRD poblano contra Antorcha en Ocoyucan (municipio que colinda con la capital) son completamente absurdas e ilógicas. Es una locura pensar que Antorcha organizó un plebiscito para aliar a todos los candidatos de la oposición ¡contra el candidato de Antorcha!”, afirmó Aquiles Montaño Brito, vocero del Movimiento Antorchista en el estado.

Este lunes, a través de un comunicado, el PRD dijo que la organización habría orquestado el plebiscito que ayer domingo realizaron los candidatos de Morena, PAN, PRD, PSI y otros partidos, para sumar fuerzas contra el candidato del PRI, el antorchista Rosendo Morales Sánchez, quien lidera las encuestas y tiene altas probabilidades de ganar. Según el PRD, la idea de Antorcha era afectar a Fidencio Becerril, que es el candidato del PAN-PRD y perdedor del plebiscito.

“Es totalmente irracional. ¿En qué cabeza cabe que Antorcha va a sumar a todos los candidatos en contra de su propio candidato?”, cuestionó el vocero.

“El PRD quiere justificar que Fidencio Becerril perdió y quiere minimizar que el plebiscito fue un completo fracaso, porque terminó a golpes entre los seguidores de todas las corrientes. Son tan pocas las ideas y tan altos los egos que todos se sienten con derecho a encabezar la coalición contra Antorcha y no se ponen de acuerdo. Ahí lo único que vale son las ansias de poder y dinero de cada uno de los candidatos”.

“No les interesa el progreso de Ocoyucan y buscan sólo su beneficio personal, por eso no pueden sumar fuerzas. Pero esa no es culpa de Antorcha, sino de lo enfermo de poder que está cada uno de los candidatos: ven en la presidencia su minita de oro y todos quieren encabezar la coalición y que los demás los apoyen incondicionalmente, pero como todos padecen la misma enfermedad, entonces nadie convence a nadie”, explicó Aquiles Montaño.

“La gente de Ocoyucan debe darse cuenta de que aquellos que buscan aliarse contra el candidato de Antorcha son políticos que no tienen un proyecto para beneficiar a los ciudadanos, ni antecedentes de haber hecho algo provechoso por el municipio, y que solamente quieren el poder para enriquecerse. Cuando no hay proyecto de gobierno, no hay coalición limpia posible”, concluyó el vocero.

