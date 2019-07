El Movimiento Antorchista de Chihuahua. Compañeros antorchistas y amigos:

**Muy delicadas están las cosas: retroceso económico, ausencia de programas de apoyo al campo, a la vivienda, a la educación y a la salud, así como la desaparición del ramo 23 destinado a la realización de obras públicas.

20 de julio, 20:07 pm

Por Lenin Nelson Rosales Cordova/

Dirigente estatal del Movimiento

Antorchista de Chihuahua

Este 2019 el movimiento Antorchista Nacional cumple 45 años de lucha organizada contra la pobreza y es algo muy digno de celebrar, pues ha demostrado tener el pulso político que le ha permitido sobresalir como un movimiento social, dedicado a promover el arte, la cultura el deporte y la organización entre las masas en busca de un mejor porvenir para las grandes mayorías.

El domingo 11 de agosto de 2019 a las 7 de la mañana en el estadio Alfonso Lastras de la ciudad de San Luis potosí, los simpatizantes y militantes del MOVIMIENTO ANTORCHISTA DE CHIHUAHUA habremos de asistir a celebrar 45 años de trabajo y lucha por los pobres de México con una gran concentración y un grandioso evento cultural, en donde él principal eres tú y tu familia.

El Movimiento Antorchista siempre lo ha sostenido: también en México crece la pobreza, crece la desigualdad y crecen las carencias entre la mayoría del pueblo mexicano. Pero precisamente porque este problema no es un problema particular de México, sino que atañe a todo el planeta, nuestro país, como parte de esa realidad mundial, no podrá cambiar la situación radicalmente mientras no exista un cambio de carácter universal. Es decir, mientras no haya una transformación de fondo en la política mundial, México no podrá hacer una transformación sustancial en su situación particular.

Muy delicadas están las cosas: retroceso económico, ausencia de programas de apoyo al campo, a la vivienda, a la educación y a la salud, así como la desaparición del ramo 23 destinado a la realización de obras públicas, que son hechos que están a la vista de todos, pero que afectan directamente a los pobres, pues los ricos tienen con qué comprarse una buena calidad de vida.

MORENA lleva medio año gobernando (léase: viejos priistas y resentidos deseosos de poder provenientes de otros partidos también) y la realidad nos da la razón: va en picada la popularidad de López Obrador, y hasta sus propios partidarios le echan en cara desatinos graves como el de ocupar a la guardia nacional, pagada con impuestos del pueblo y aprobada por el legislativo con la idea de combatir la grave inseguridad que vivimos actualmente los mexicanos; para cazar migrantes centroamericanos, levantando el muro ordenado por los imperialistas para que ellos puedan vivir sin que traspase sus fronteras ni un solo migrante.

Los antorchistas sabemos que la solución no está en regresar al pasado, sino en el futuro. México lo que necesita es que nuestra organización, la más grande y sólida del país, alcance rápidamente los 10 o 12 millones de ciudadanos y formemos el auténtico partido de los pobres para luchar por el poder político de la nación y aplicar desde allí, una política económica y social en beneficio de todos los mexicanos, en particular de los más necesitados que suman más de 100 millones de compatriotas.

Nuestros dirigentes nacionales, encabezados por nuestro querido maestro, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, luego de un análisis a la luz de la teoría social y revolucionaria de los trabajadores, han diseñado un programa de gobierno sobre la base de 4 ejes fundamentales: trabajo para todos los que estén en edad de trabajar y salarios remuneradores para todos, política fiscal progresiva, reorientación del gasto hacia la obra pública en favor de los pobres, así como el apoyo al campo; medidas que, de llevarse a cabo, vendrán a combatir en serio la desigualdad social y la pobreza en la que nos debatimos la mayoría de los mexicanos. Es hora de que los antorchistas hagamos realidad este programa, organizándonos, educándonos políticamente y luchando, ya no sólo por demandas de corto plazo, sino también por la toma del poder político en México.

Para que todos los pobres nos oigan y se organicen con Antorcha; para que el Gobierno actual nos vea y sepa de nuestra fuerza política y aprenda a respetar nuestros derechos, y se sienta obligado a resolver las justas demandas del pueblo pobre, es necesaria, es absolutamente indispensable tu presencia y la de tu familia en los festejos del 45 aniversario. Es una necesidad política indiscutible que los trabajos de todos nosotros, el de toda tu familia y el tuyo incluidos, se vean coronados con el más rotundo de los éxitos en la celebración del 45 aniversario del Movimiento Antorchista Nacional.

En consecuencia, con lo anterior, te invito compañero antorchista de Chihuahua a que no faltes a la cita con la historia, el próximo 11 de agosto a las 7 de la mañana, en el estadio Alfonso Lastras, de la Ciudad de San Luis Potosí, que junto con los Estados 8 estados que integramos el Regional Norte reuniremos más de 100 mil Antorchista, ese día.

