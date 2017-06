El INVI y “Nuevo Bloque Urbano Popular” pretenden quitar sus viviendas a humildes familias de Iztacalco

**Les exigen a los habitantes de “La Baticueva” 150 mil pesos para hacerlos partícipes del proyecto de vivienda que supuestamente pretenden construir en el predio.

La Crónica de Chihuahua

19 de junio, 08:44 am

Por Nancy Grajeda/ Responsable de la prensa antorchista en el DF

Ciudad de México.- El pasado jueves 8 de junio a las 6 de la tarde se cumplió la amenaza de despojo para 25 familias antorchistas del predio conocido como “La Baticueva”, que se encuentra localizado en la calle Oriente 229, #250 en la delegación Iztacalco de esta ciudad. Decenas de individuos desconocidos arribaron al predio en cuestión exhibiendo armas de fuego, armados con palos, picos, marros y otros instrumentos de demolición, para el derribo de las casas. Acto continuo comenzaron su obra destructiva sobre las humildes viviendas, de los moradores, con más de 30 años de vivir en este predio pacíficamente, sin afectar a nadie.

El Instituto de Vivienda (INVI), dependencia del gobierno capitalino respalda el despojo y destrucción de los hogares pues con oficio de fecha 7 de junio de 2016 ordena tan reprobable delito contra los legítimos posesionarios. ¿No se supone que esta dependencia de gobierno “fue creada para atender la necesidad de vivienda de la población residente en la Ciudad de México, principalmente la de bajos recursos económicos (vulnerable y en situación de riesgo). Su finalidad es contribuir a la realización del derecho humano básico que significa la vivienda”, según reza su principio?

Resulta que un grupo de vivales afiliados o miembros del grupo autonombrado Nuevo Bloque Urbano Popular, cuyo líder de nombre Leonardo Martínez Barrientos, bajo la bandera de luchar por vivienda popular para las familias que carecen de este elemental derecho. En el caso concreto de este predio conocido como La Baticueva, con múltiples maniobras se lo han querido apropiar, y ahora este nefasto grupo, “Nuevo Bloque Urbano Popular” con Leonardo Martínez a la cabeza, cobra a la voz de ya a cada una de las casi cien familias que viven en el predio la exorbitante cantidad de 150 mil pesos, para hacerse merecedora de uno de los 204 departamentos que afirman, el INVI construirá en La Baticueva. Un meganegocio para los dueños del llamado Nuevo Bloque Urbano Popular y su líder Leonardo Martínez (¿Y también del INVI?). De esta manera tan clara como el agua se explica la maniobra de despojar a las familias antorchistas de escasos recursos de su predio y casa donde nacieron y heredaron de sus abuelos y no tienen a donde ir.

Estuve presente el jueves 8 de junio en las afueras del predio, porque este grupo de vivales como carceleros no permitían la entrada ni salida de nadie que no fuera afín a su grupo y en efecto estaban armados, amenazantes y con actitud desafiante y provocadora para golpear a quien se atreviera a contradecirlos. A eso de las 8 de la noche, vi como la pequeña Frida, que cuenta con sólo dos años de edad fue mordida en su piernita por uno de los tantos perros que llevaron estos invasores para sus actos violentos, la niña fue llevada de urgencia a un hospital cercano para su atención.

Frida es hija de una mujer que habita el predio, llamada Jessica Contreras, madre soltera quien mantiene a sus cinco hijos pequeños del comercio informal y vive en el predio desde su nacimiento, hace 29 años, junto con su madre quien la ayuda a cuidar de los chicos. La mayor de sus hijas, una niña de 11 años, sufre de una dispacidad intelectual- cerebral y tiene que recibir atención especial. Esta situación es muy difícil para ella y su madre, y por lógica no cuentan con la cantidad tan elevada que les exige el grupo “Nuevo Bloque Urbano”.

Fueron inútiles las llamadas a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para que intervinieran, incluso ese día de la agresión una numerosa comisión de antorchistas realizaron una manifestación en la sede del Gobierno de la Ciudad de México y otra en Gobernación, para pedir la intervención de ellos en este caso; acto seguido se ingresaron oficios en Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, pero no se obtuvo respuesta.

Los agresores, hasta el día de hoy se encuentran pernoctando en el predio, intiminando y provocando a los moradores que convalentía resisten la agresiones de estos criminales. ¿Por qué Mancera no actúa con justicia para detener este atropello del INVI al derecho de estas familias pobres? ¿Será que Mancera le debe algo al Director del INVI, Raymundo Collins y con el silencio a estos atropellos le paga?

Antorcha exige que al gobierno de Miguel Ángel Mancera y al INVI, el respeto del derecho de posesión de estas familias amenazadas de desalojo y de perder definitivamente el único patrimonio de ellos y de sus hijos.

Esta injusticia debe parar, no es posible que las autoriaddes y quienes ostentan el poder se ensañen con los más desprotegidos, mientras los ricachones y poderosos como Raymundo Collins se sigan enriqueciendo y ocupando cargos de alto rangos como el que tiene en turno, Director del Instituto de Vivienda en la gran urbe capitalina, cuando al parecer no tiene ni la más mínima idea de lo que es la necesidad de vivienda digna y por ende tampoco le interesa cómo resolver.

Es necesario que Miguel Ángel Mancera no se siga haciendo de la vista gorda ante estos descarados atropellos, si le debe algo a Collins que se lo pague pero de su bolsa, no de la bolsa de los impuestos que pagamos los habitantes de la Ciudad de México. Mientras tanto, nuestra organzación que nació hace 43 años con el objetivo de luchar contra la pobreza en nuestro país, seguirá apoyando a estas humildes familias cuyo único “pecado” es el de no haber nacido en cuna de oro y no de tener padrinos políticos corruptos. Así las cosas.

