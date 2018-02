Edil de Ixcaquixtla se atribuye obras logradas por Antorcha

**Mintiendo, Romero Reynoso no reconoció que los 2.5 millones de pesos de los techos de las canchas de la junta auxiliar Cuatro Rayas y de la primaria Himno Nacional, fueron gestión de la diputada antorchista del distrito de Ajalpan, Edith Villa Trujillo.

La Crónica de Chihuahua

26 de febrero, 18:00 pm

Ixcaquixtla, Puebla.- Ante un centenar de ciudadanos y un cabildo diezmado, pues sólo contó con la presencia de 4 regidores, Tomás Romero Reynoso, presidente municipal de Ixcaquixtla, rindió su cuarto informe de gobierno, en el que se atribuyó la realización de obras gestionadas y logradas por los diputados antorchistas, lo que ocasionó molestia e inconformidad entre los pobladores.

Faltando a la verdad, Romero Reynoso no reconoció que los 2.5 millones de pesos invertidos en los techados de las canchas de usos múltiples de la junta auxiliar Cuatro Rayas y de la escuela primaria Himno Nacional fueron gestionados por la diputada antorchista por el distrito de Ajalpan, Edith Villa Trujillo.

Sixto Miranda González, integrante del Movimiento Antorchista, dijo que la verdad no se puede esconder; “la población sabe que el cabildo presidido por el panista Tomás Romero no ha trabajado; no hay obras ni en la cabecera municipal ni en las localidades subalternas; las calles y carreteras tienen baches, lámparas sin iluminación, fugas de agua que han sido un problema constante; las escuelas no reciben apoyos para sus labores educativas y no se da solución a las peticiones de la población; es un caos la administración municipal”.

Rafaela de Lorenza Reynosa, síndico municipal y 4 regidores más permanecieron fuera del recinto oficial donde se celebraba el informe de gobierno, en protesta porque no avalan el trabajo de Tomás Romero; además, manifestaron que no hay resultados y las pocas y pequeñas obras iniciadas están inconclusas.

“Así se explica porque el munícipe agradeció a su familia la oportunidad de ser presidente municipal, porque allí si se ve el progreso”, concluyó Miranda González.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---