EPN pide a Pancho Domínguez atender al diálogo con antorchistas

** “Sin comprometer más de lo que se puede ofrecer”, dice el gobernador de Querétaro que le dijo el presidente de la república en una visita que hizo al estado.

13 de julio, 14:21 pm

Sin embargo, Pancho Domínguez no le dijo al presidente que hay una cantidad, 90.5 millones de pesos, aprobados y tramitados por los antorchistas ante el gobierno federal y producto del trabajo de los diputados federales antorchistas, para los que el gobernador ni metió la mano y que ahora que esa cantidad está en su poder, se niega a ejecutar las obras que son de la gente.

Querétaro, Qro.- Durante la visita que realizó ayer a Querétaro, Enrique Peña Nieto pidió a Pancho Domínguez atender al diálogo con Antorcha campesina sin comprometer más de lo que se puede ofrecer.

Además de atender este asunto, los mandatarios federal y estatal hablaron de algunos proyectos pendientes en la entidad, entre los que destacan varios proyectos carreteros.

“Platiqué con él de algunos proyectos carreteros, platiqué con él del fenómeno de Antorcha Campesina, que a mí no me gusta nada pedir el apoyo, le va dar el encargo el Secretario de gobierno o al secretario de SEDESOL para coadyuvar, todo mundo tiene derecho pero no el gritar o plantarse va hacer que podamos trabajar para todos los queretanos“.

Para el caso de los proyectos planteados al presidente, el mandatario estatal dijo que Peña Nieto le pidió acudiera con el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) José Antonio Meade para ver la viabilidad de los proyectos.

El día de mañana el gobernador partirá a Boston Massachusetts, junto con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, para una reunión con 28 gobernadores de este país, sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio.

