Dos alumnos -8 y 11 años- vandalizan, roban y queman su escuela

**Fueron atrapados en flagrancia luego de robar, quemar y vandalizar instalaciones y mobiliario en la primaria federal, Carla María Herrera Guerrero.

20 de julio, 09:09 am

Chihuahua, Chih.- Dos niños de 8 y 11 años fueron atrapados en flagrancia luego de robar, quemar y vandalizar instalaciones y mobiliario en la primaria federal, Carla María Herrera Guerrero. Sin embargo, ni ellos ni sus padres recibirán ninguna sanción por los delitos, ya que la justicia se encuentra atada de manos para castigar estas conductas en menores de edad.

Homero Piñón, director del plantel, indicó que los ataques a las instalaciones, comenzaron el día 10 de julio, se repitieron el 17 y fue hasta el día de ayer, cuando un velador, recién contratado, pudo detener a dos responsables, de apenas 8 y 11 años, quienes realizaron los destrozos y cuyas acciones se encuentran grabadas en video.

Tras detenerlos en flagrancia y reportarlos a la Policía Municipal, fueron trasladados a la comandancia Sur, sin embargo no estuvieron ni media hora en el lugar, cuando acudió Derechos Humanos, para exigir su inmediata liberación, ya que se trata de menores de edad.

Los daños que causaron los niños, junto a otros adolescentes, quienes se encuentran identificados por medio del circuito cerrado de vigilancia, ascienden a 30 mil pesos, pues según detalló el director, se robaron el equipo de robótica, guitarras, una podadora e incluso las cámaras, que grabaron los rostros de los responsables.

Además de los hurtos, los niños quemaron sillas, mesas, libros, material, destruyeron mobiliario, rayaron paredes, escribieron insultos, entre otros desmanes.

Lo anterior, explicó el director, lo realizaron como requisito para entrar a una pandilla de la colonia, denominada DMS, donde además existen problemáticas de drogadicción y donde los menores se enseñan a robar y a delinquir, amparados e instados por personas mayores, quienes los utilizan para realizar distintas fechorías.

“Después de que a los niños se los llevara la policía, nos dicen que no se puede proceder, porque se trata de menores de edad, tampoco los padres están obligados a pagar, es nada más si ellos quieren. Apenas llegan los niños allá, ya están de Derechos Humanos gritando que los suelten de inmediato. En previas nos dijeron que no tenía caso levantar la denuncia y ninguna instancia va a castigar los delitos. Entonces ¿qué va a pasar?, nos van a estar robando y destruyendo nuestra escuela, porque no hay ningún castigo para nadie, los menores van a quedar impunes”, comentó el director notablemente molesto.

Añadió que esta no es la primera vez que pasa, pues cada periodo vacacional, les roban algo, el año pasado, robaron ocho bombas de los aires acondicionados y ahora temen que se lleven el equipo de cómputo.

Aunado a ello, comentó que son maestros, directivos y personal administrativo, así como algunos padres de familia interesados en su escuela, quienes asumen los costos de los destrozos, haciendo eventos para recaudar fondos, o generando convenios con la iniciativa privada, pues, señaló, las autoridades educativas los dejan a su suerte.

