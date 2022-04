¿Dónde está Gonzalo Lira? Se teme lo peor sobre el ’youtuber’ chileno que informaba desde Ucrania

La Crónica de Chihuahua

18 de abril, 17:49 pm

Gonzalo Lira, autor y exdirector de cine chileno, viajó de Kiev a Járkov tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania para informar sobre la situación en ese país. En declaraciones anteriores dijo que la policía secreta ucraniana intentó secuestrarle en dos ocasiones en diferentes lugares, pero que escapó.

Lira ganó fama con los videos que publicaba en YouTube sobre los acontecimientos de Ucrania, haciendo especial hincapié en el movimiento neonazi en el país y los orígenes del conflicto, lo que no correspondía a las directrices de la agenda occidental. Ahora, los seguidores del bloguero, crítico con la propaganda de los medios mainstream, temen por su vida tras perder el contacto con él en la ciudad ucraniana de Járkov.

El autor chileno iba a aparecer el 17 de abril por la noche en el programa Mother of All Talk Shows (MOATS) del locutor disidente británico George Galloway. Sin embargo, Galloway reveló que no se sabía nada de su invitado desde el día 15, cuando se reservó la aparición.

"Con gran pesar y aún mayor sensación de preocupación y ansiedad y más, tengo que decirles que aún no hay rastro de nuestro primer invitado Gonzalo Lira", dijo Galloway en su programa.

"No hemos podido contactar con él. En las últimas horas, muchas, muchas personas de todo el mundo me han enviado mensajes diciendo que hace tiempo que no saben nada de Gonzalo Lira, que hace tiempo que no responde a ningún mensaje personal. Es un asunto de gran preocupación, cercano a una emergencia, que este valiente hombre, un ciudadano chileno... pueda estar en grave peligro en Járkov", agregó Galloway.

Lira "nos ha traído, desde la primera línea de fuego, la verdad tal y como la vio allí en la calle, en y entre la zona de guerra de Jarkov", dijo Galloway, preguntando: "¿Cómo puedes saber que la información en la que te basas es correcta si no escuchas la otra parte de la historia?".

Por su parte, la "periodista" con un pronunciado enfoque pronazi Sarah Ashton-Cirillo ha informado en su cuenta de Twitter, regocijándose en las posibles torturas y muerte de Gonzalo Lira, que este ha sido capturado por las fuerzas ucranianas.

"¡Noticias increíbles desde Járkov! Se reporta que el espía ruso-chileno Gonzalo Lira ha sido capturado en Járkov. Es [presuntamente] un saboteador ruso que se hace pasar por periodista para destruir a Ucrania. Enhorabuena a los servicios de seguridad de Ucrania", dijo.

Cabe destacar la fuerte inclinación extremista de Ashton-Cirillo, pues se ha informado previamente que formó parte de grupos de extrema derecha en EEUU bajo el pretexto de estar escribiendo un libro sobre ellos. También, como lo destacó el periodista Max Blumenthal, Ashton-Cirillo contrataba a personas para tornar violentas las protestas prorrepublicanas en EEUU.

Actualmente, la que se hace pasar por periodista se encuentra en Ucrania y aboga por el asesinato de periodistas cuya narrativa no concuerda con la posición de Kiev.

Así, en los comentarios de su publicación ha mostrado su aprobación de que se elimine a otro periodista estadounidense, Patrick Lancaster que informa sobre los crímenes de guerra cometidos en Mariúpol y que realiza reportajes desde el lugar de los hechos. "Patrick también tiene que desaparecer", dijo.

En cierto modo, su publicación concuerda con la que hizo uno de los integrantes del batallón neonazi Azov*, insinuando claramente que Gonzalo Lira ha sido capturado. La cuenta ha sido eliminada, pero los internautas lograron hacer capturas de pantalla de dichas publicaciones.

Lira declaró anteriormente que el Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) había hecho al menos dos intentos de "hacerlo desaparecer", como ha hecho con líderes de la oposición, periodistas y otras personas críticas con el Gobierno del presidente Volodimir Zelenski. Dijo que se libró de la captura después de que sus vecinos le advirtieran de que la policía secreta le estaba buscando.

En respuesta, Lira se empeñó en publicar mensajes al menos una vez cada 12 horas en sus cuentas de Twitter y Telegram como prueba de que estaba vivo.