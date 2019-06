Dirigente antorchista sospecha que gobierno ’fabrica’ expediente penal en su contra

**Samuel Aguirre indicó que se preparan legalmente para contrarrestar cualquier falsificación o invención jurídica.

La Crónica de Chihuahua

3 de junio, 15:00 pm

Córdoba, Veracruz.- Debido a la campaña de desprestigio y calumnias hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los antorchistas, los dirigentes e integrantes de Antorcha Campesina advirtieron que ante cualquier atentado o situación de violencia que sufran en su contra, responsabilizan al Gobierno federal y estatal, manifestó el dirigente estatal de la organización, Samuel Aguirre Ochoa.

“Tenemos la sospecha de que se están fabricando expedientes penales -de manera artificial- para manchar la imagen de los dirigentes a nivel nacional y sobre todo en Veracruz, por lo cual nos estamos preparando, legalmente y con nuestra gente para que estén conscientes de la situación”.

Entrevistado al finalizar los festejos por el décimo quinto aniversario de la compañía de artes “Ollin Yoliztli" perteneciente a la organización, la cual está conformada por más de mil artistas a nivel estatal, Aguirre Ochoa manifestó que los gobiernos emanados de Morena, pretenden desprestigiarlos y están creando las condiciones para fabricarles delitos y reprimir así a sus integrantes.

“Primero vacunas a la opinión pública, generas rechazo y mala imagen para que cuando los encarceles o atentes contra ellos, no haya indignación o reacciones de la sociedad, sin embargo, los antorchistas no estamos temerosos pero sí estamos indignados porque un presidente de la República no es para que presente como un pendenciero”.

Reiteró que Antorcha Campesina, a través de sus dirigentes, nunca ha manejado los programas asistenciales, “nunca hemos metido las manos, en la entrega de recursos, sin embargo el mandatario se ha encargado de desprestigiar a los antorchistas, lo cual no vamos a permitir más”.

