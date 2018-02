Diputados «atendieron» a rarámuris mientras sólo ellos desayunaban

**Seguían masticando, tomando bocados, cuchareando, bebiendo jugo y café, mientras que a los indígenas los sentaron enfrente, y a nadie (¡a ninguno de estos dignísimos y honorables representantes del pueblo!) se le ocurrió convidarlos, invitarlos a desayunar con ellos, ni un pinche cafecito les ofrecieron.

La Crónica de Chihuahua

6 de febrero, 15:00 pm

Chihuahua, Chih.- Diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso local recibieron hoy a un grupo de rarámuris de Chihuahua capital que denunciaron varios abusos en su contra.

Durante el encuentro, realizado en el piso 18 de la torre legislativa, en el Centro Histórico de la capital, los rarámuris fueron escuchados mientras los diputados desayunaban.

Ello provocó algunas críticas vertidas en una publicación hecha por el diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, quien subió a su cuenta de Facebook una transmisión en vivo de la reunión.

Las principales críticas fueron en el sentido de que quienes llegaron a denunciar abusos, tuvieron que hacerlo en sillas frente a las mesas de los diputados, mientras estos últimos comían.

«Comer con opulencia frente al hambriento, es una bofetada», le publicó una persona al legislador.

En tanto el congresista Torres fue el único que coincidió con las críticas y se disculpó públicamente por esa situación, disculpa que también llevó a los rarámuris, según dijo.

«Ofrezco una disculpa pública a los hermanos Rarámuris que acudieron a la Junta de Coordinación Política por recibirlos mientras los diputados desayunábamos y no tuvimos la gentileza de invitarlos a participar de los alimentos que estábamos ingiriendo.»

«Reconozco que fue un acto vergonzoso y asumo la responsabilidad que me corresponde y me comprometo a que una situación similar no ocurra nuevamente. (Ya lo hice con los compañeros de manera directa)», publicó Torres posteriormente, a toro pasado, una vez que ya sin remedio se había cometido el desaire.

Y cabe la pregunta: si así se comportaron nada más para escucharlos ¿usted, amable lector, cree que van a atender su queja y a solucionar el problema que les vinieron a plantear con toda su buena fe los inconformes?

