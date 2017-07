Diputado opositor Juan Requesens revela plan para promover intervención en Venezuela

**“Para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa”, dijo el derechista venezolano, en referencia a las acciones promovidas desde abril, que han derivado en hechos violentos y vandálicos.

La Crónica de Chihuahua

7 de julio, 09:56 am

EEUU, 06 de julio de 2017.- El dirigente de la derecha venezolana Juan Requesens, del partido Primero Justicia, reconoció durante un foro en una universidad de EEUU, el plan de la oposición para promover una intervención extranjera en Venezuela.

“Para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa”, dijo el derechista venezolano, en referencia a las acciones promovidas desde abril, que han derivado en hechos violentos y vandálicos. Hasta el momento, más de 80 personas han muerto en medio de estos hechos y al menos 1.500 han resultado heridas en medio de estos hechos.

El diputado de derecha reveló que la oposición venezolana se encuentra en proceso de discusión sobre un plan denominado “hora cero”, que abarca una gran movilización sin el retorno de las personas a sus hogares. Según Requesens, lo que buscan los sectores de derecha del país es paralizar por completo el país.

“Empresa que no se pare que sus trabajadores no vaya y si quieren ir los trabajadores y trabajar su empresa, pues está trancado y no llegan. Eso tiene sus pro y sus contra. Hay gente que se molesta, pero señores el 16 de julio quedarían 14 días para la constituyente y ya no tenemos nada que perder”, afirmó el dirigente de derecha.

En este sentido, Requesens señaló que no se puede llegar al 30 de julio (día de las elecciones de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente) “sin que haya una paralización absoluta de la vida cotidiana de la gente”, por lo que el objetivo pasa por “agudizar la crisis” y promover un escenario de ingobernabilidad.

Diversos testimonios revelan que dirigentes de oposición venezolana han reclutado a jóvenes para emprender estas acciones violentas como forma de desestabilización al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

De acuerdo con uno de estos jóvenes, diputados de la oposición han entregado drogas e implementos para hacer explosivos a un grupo de personas con el fin de llevar a cabo este plan violento.

Las protestas violentas de la oposición también se han caracterizado por crímenes de odio contra personas señaladas como chavistas (simpatizantes de la Revolución Bolivariana y el Gobierno de Nicolás Maduro), en las que siete jóvenes han sido quemados vivos por manifestantes.

Las autoridades venezolanas han denunciado el plan golpista de este sector y aseguran que son respaldados por fuerzas imperialistas desde Estados Unidos y en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de su secretario general, Luis Almagro.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---