Diana Mancilla Álvarez miente, igual que el Presidente

** ¿Piensa Ud. que lo que digo es una desmesura? Pues no, no lo es, porque lo que usted dice son mentiras, ya que Antorcha Campesina no ha enfrentado a MORENA y si usted dice que sí, debería decirnos, dónde, cómo, cuándo, por qué se dio tal «enfrentamiento».

11 de julio, 12:45 pm

Por: Carlos Martinez Leal/

Dirigente del Movimiento Antorchista de Tamaulipas

El pasado lunes 1 de julio apareció en Digitalmex, PERIODISMO CONFIABLE (https://www.digitalmex.mx/) en su sección de opinión, un artículo titulado ¿Antorcha Campesina es el ejemplo de oposición que le conviene al PRI? de la periodista Diana Mancilla Álvarez. Quien es a su vez la Directora de Digitalmex, misma que hace solo un mes, el viernes 31 de junio, la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca (APVT) le entregó la Presea Manuel Buen día (edición 2019), pues fue acreedora al Reconocimiento como Mejor Pagina Web. Consigno estos datos sobre la autora del artículo para mostrar al posible lector que no estamos ante cualquier periodista bisoño o falto de experiencia, pues la reseña de la presea informa que esta se entrega por el talento y la “experiencia demostrada” en su actividad periodística.

Sin embargo, al leer dicho artículo, nos encontramos con más de lo mismo, a pesar de las aclaraciones puntuales y continuas a cada ataque periodístico en contra de nuestra organización Antorcha Campesina y a cada autor del ataque, los ataques persisten y “aparecen nuevos analistas”. Por lo mismo, se muestran ante los antorchistas como otros “seudo–periodistas” que se suman a la campaña de desprestigiar, estigmatizar y denostar a la organización del pueblo pobre de México, Antorcha Campesina, actualmente Movimiento Antorchista Nacional. Veamos:

El artículo compuesto por 13 párrafos, está hecho para atacar, pues en cada párrafo, salvo los dos primeros se profiere algún calificativo en contra de Antorcha Campesina, de su actividad y de sus líderes, llegando al caso de mentir descaradamente en contra de nuestro líder nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán.

El título es un engaño que nos propone un análisis –rebuscado– sobre qué oposición le conviene al PRI: Antorcha Campesina y su actividad (el ejemplo) o algún otro, implícito en los signos de interrogación, pues el título del artículo es una pregunta. Ya enganchado el lector por la promesa de análisis, en su introducción tunde al Presidente de la República y al partido que formó y que, hoy está en el poder, el Movimiento de Regeneración Nacional, tachando a sus integrantes de: políticos ciegos, oportunistas y decepcionados.

Continua con una afirmación: “… El PRI nunca ha sabido ser oposición; No hay un líder visible que tire línea (será); que se atreva a levantar la mano y menos la voz contra el gobierno…” ¿No será que usted Diana Mancilla Álvarez escriba por línea de tan destacado líder invisible?

Y vienen los ataques disfrazados de análisis (línea del invisible), repetidos en sendos párrafos: “…Sólo un grupo ha sido capaz de enfrentarse a la aplanadora que representa Morena…” “…Hablamos de Antorcha Campesina, organización que no necesita que le tiren línea…” “…Militantes del PRI, siempre han actuado como si fueran opositores a ese partido…”, “…Ahora es el único grupo que se ha enfrentado abiertamente a López Obrador”. Sic, “…En todos los estados a donde acude el presidente, un grupo de antorchistas asiste a sus eventos y se dedican a denostarle, a gritarle, a pedirle, a exigirle…”

En estos tres párrafos repite de forma constante un concepto que pretende mostrar a Antorcha Campesina como un grupo que enfrenta primero, dice ella, a MORENA, después al Presidente Andrés Manuel López Obrador y dice que Antorcha lo insulta y abuchea en cada evento que asiste a nivel nacional.

Me parece importante hacer énfasis en la insistencia de la autora al usar el concepto enfrenta y termina diciendo en el quinto párrafo que Antorcha insulta y abuchea al presidente, y quiero hacerlo porque es esto el meollo de la campaña, la esencia de los “seudo–periodistas” alistados para la tarea: “…repetir muchas veces la mentira de que Antorcha Campesina, es un grupo que enfrenta, el único grupo que se ha enfrentado…” hasta convertirla en una verdad, que el lector, el radioescucha, el televidente, el espectador de cine, el pueblo en general piense que Antorcha es un grupo belicoso, violento que enfrenta a todo mundo, en este caso a MORENA Y AL MISMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

¿Piensa Ud. que lo que digo es una desmesura?, “destacada periodista” Diana Mancilla Álvarez. Pues no, no lo es, porque lo que usted dice son mentiras, ya que Antorcha Campesina no ha enfrentado a MORENA y si usted dice que sí, debería decirnos, dónde, cómo, cuándo, por qué se dio tal «enfrentamiento». Pero le repito a usted. No hay tal.

Dice usted que Antorcha Campesina ha enfrentado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, también es una mentira, pero si usted persiste en afirmarlo, nuevamente solicito a usted nos precise, lugar, fecha, lo sucedido y las causas, de lo contrario quedara evidenciada la mentira; le repito es una mentira. Sin embargo, no usamos nosotros su método de hacer creer algo, a fuerza de repetirlo, eso es fascismo. Lo que yo le pido es que demuestre usted su dicho, y de no hacerlo, quedara claro que usted si tiene progenitor y es quien le da línea, –a diferencia de los pobres que quedaron huérfanos por no tener línea– y sus mentiras corresponden a cumplir la línea que recibe.

Y lo que también es una mentira es que los antorchistas insulten y abucheen al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); aquí nos encontramos con el famoso ardid de “al ladrón, al ladrón”, pues yo la invito a que nos diga usted un insulto de los antorchistas para con el Presidente de la República, no lo va a encontrar porque esa es otra mentira, y sin embargo yo sí puedo señalarle a usted dos o tres insultos proferidos por tan respetable periodista: Obrador fundó una organización de ciegos, oportunistas y desesperanzados. (https://www.digitalmex.mx/, 1 de julio de 2019)

Las siguientes mentiras son de antología, dignas de registrarse en los records Guinnes, por su falsedad total; nos las dice en el párrafo 6 y 7 del “artículo”: “…Este movimiento (Antorcha Campesina) nació a principios de la década de los años setenta en Texcoco, Estado de México, en las instalaciones de la Escuela Nacional de Agricultura…” Sic. “…Aquiles Córdova Morán, fue expulsado de Chapingo…” Sic y recontra Sic.

La mentira sobre el nacimiento de Antorcha Campesina, en Texcoco (dicha en el párrafo 6), ella misma (Diana) la desmiente en el párrafo 7, pues ahora nos dice que “… Aquiles Córdova Morán creó Antorcha Campesina, en Tecomatlán Puebla, en 1974…”. ¿En qué quedamos doña Diana?, ¿Está usted confundida con las fechas, los lugares, los personajes?, ¿Usted qué piensa apreciable lector? ¡Cuidado! nuevamente está aquí presente la línea a la que obedece nuestra flamante periodista. Ella no está confundida, no es una periodista bisoña, directora de tan importante empresa de comunicación, galardonada con tan importante presea periodística, no, no está confundida.

La falsa confusión es para encubrir el golpe bajo, que pretende ser certero y demoledor contra el inspirador, el constructor, guía y líder de la organización de los pobres de México, el Movimiento Antorchista Nacional, el Ingeniero Aquiles Córdova Morán –el Científico Social más preparado del País, el intelectual más sencillo, humano y sensible de nuestra patria, el auténtico líder del proletariado mexicano, que ha consolidado el movimiento de masas más auténtico, legítimo, honrado y responsable del México contemporáneo– pues esa es la línea dictada a los “seudo–periodistas” a la que ahora se suma la galardonada periodista Diana Mancilla Álvarez, a quien le digo: miente usted, el Ingeniero Aquiles Córdova Morán, jamás fue expulsado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo Estado de México, y si usted se sostiene en su dicho, pruébelo, el no hacerlo pondrá a cada quien en su lugar y el pueblo pobre de México al que me dirijo, seguirá aprendiendo.

Las siguientes mentiras de los párrafos 8,9,10,11,12 y 13, pretenden ser el corolario del epíteto principal: grupo que enfrenta, grupo violento, por lo mismo caen sobre nuestra actividad los calificativos de: “ellos hacen el trabajo sucio, y el gobierno les paga en especie”, “se meten en terrenos agrestes, son paracaidistas”, “ movilizan a la gente según les ordenen”, “chantajean social y políticamente al gobierno” y aquí curiosamente acota la periodista, que a eso es a lo que se ha referido Andrés Manuel López Obrador.

Parece que aquí tenemos que agradecer a Diana la ayuda que nos proporciona al explicarnos por qué el Presidente de la República nos ataca en sus “giras de campaña”, perdón, en sus giras de explicación de cómo funciona “su tarjetita” a los ciegos, oportunistas y desesperanzados miembros de MORENA como les llamó usted, porque son el grueso de los asistentes a dichos mítines, acarreados por MORENA, perdón nuevamente, por BIENESTAR SOCIAL. Aunque como usted dice al principio de su escrito “…La política está un poco de cabeza…” nuevamente nos encontramos aquí con la línea que recibe doña Diana y todos quienes como ella están al servicio del mejor postor: “…Sus más recientes y ruidosas apariciones (de Antorcha Campesina) fueron en Ecatepec y Nezahualcóyotl donde llevaron cientos de acarreados para gritarle consignas al mandatario…”. ¿En verdad usted cree doña Diana que se pueda llevar acarreados a una acción como la que usted sugiere?

Y para terminar, candorosamente la periodista de altos vuelos, galardonada recientemente por su experiencia, nos muestra la trama de su escrito, “…En el PRI, no hay un líder visible que enarbole las quejas en contra del gobierno, no hay quien se atreva a levantar la mano y menos la voz…”

¡Ah! pero si hay quien presume de conocer a Antorcha Campesina: “negociar con ellos es como hacerlo con el viento. Si les conviene o les interesa, hoy te dicen que sí y mañana ya cambiaron de forma de pensar y de ver las cosas, y entonces te cierran calles, te movilizan gente y ponen de cabeza tu comunidad. Así son ellos”. Sic. y cierra con la pregunta ¿Esa es la oposición que le conviene al PRI?

Por eso está develada la trama, porque la señora periodista Diana Mancilla Álvarez nunca ha “negociado” –quién sabe qué entiende la señora por negociar– con Antorcha Campesina, y como es protectora de los huérfanos y desamparados como –según ella– pasa con el PRI, quien le dio línea de sumarse a la campaña contra Antorcha Campesina le presumió de saber que con Antorcha no se puede negociar porque “así es con ellos”.

Así es doña Diana, Antorcha es la organización de los pobres de México, y su lucha es con, por y para los pobres de México, “esta no se negocia” se lucha y se avanza, pues estamos condenados a triunfar según las leyes que gobiernan el desarrollo social de los pueblos. Y los periodistas que “opinan” sobre nuestra lucha, tienen que probar sus juicios y/o su información, pues de otra manera quedarán evidenciados como más de lo mismo, como “seudo–periodistas” que mienten por encargo.

