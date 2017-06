Detienen a Roberto Borge en Panamá

** El ex gobernador de Quintana Roo «fue detenido por PGR e Interpol en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Estaba por volar a París».

5 de junio, 09:26 am

Ciuidad de México.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue detenido en Panamá por elementos de la policía internacional Interpol, acompañados de elementos de la PGR mexicana, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de Twitter.

El jueves pasado, de acuerdo con información del diario Reforma, un juez del Estado de México ordenó la aprehensión de Borge por la adquisición con prestanombres de terrenos de propiedad estatal a precios subvaluados y por la compra de una empresa de embarcaciones turísticas en la Riviera Maya, ambas operaciones relacionadas con lavado de dinero. Antes, el 29 de mayo, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, reveló que alistan una nueva denuncia por el desvío de 1,800 millones de pesos que fueron transferidos de manera extraordinaria desde la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural (Sedaru) durante el ejercicio fiscal del 2016, es decir, en el último tramo de la administración de Borge.

«Fue detenido por PGR e Interpol en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá. Estaba por volar a París», publicó Loret de Mola, poco después de las 10 de la noche de este domingo. El periodista no agregó mayores datos sobre la detención.

De acuerdo con Reforma, además de Borge, el juez del Estado de México ordenó la aprehensión de Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto. La ex secretaria del padre de Borge, María de Lourdes Pinelo Nieto, y el abogado de su familia, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, también enfrentan órdenes de aprehensión.

Roberto Borge Angulo gobernó Quintana Roo entre el 2011 y el 2016. Fue postulado al cargo por el PRI, el mismo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

