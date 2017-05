Después del accidente, la nadadora Miriam Camacho irá a «Aguas Abiertas»

++ “Fue un golpe duro el que pasamos, pero el apoyo de mis padres me hacen salir adelante”: Miriam Camacho.

13 de mayo, 15:18 pm

La chihuahuense entrará en acción este lunes en las competencias de Aguas Abiertas

Chihuahua, Chih.- Acompañada por sus padres, Miriam Judith Camacho Estrada, seleccionada estatal en Aguas Abiertas, en la categoría Juvenil A 14-15 años, competirá este lunes en los 5 kilómetros, dentro de las pruebas de la Olimpiada Nacional 2017 en Nuevo León.

Miriam Judith, integrante de la delegación chihuahuense que sufrió un accidente el pasado 30 de abril, en la carretera Gómez Palacio-Ceballos, donde perdió la vida el chofer y su compañero Andrés Pérez. La joven chihuahuense sufrió traumatismo craneoencefálico y ha logrado una recuperación pronta, gracias a las atenciones médicas que se le han brindado, así como el apoyo de sus padres.

“Me siento orgullosa de representar al estado de Chihuahua en Aguas Abiertas, es mi segunda Olimpiada Nacional, fue un golpe duro el que pasamos, pero el apoyo de mis padres y amigos me hacen salir adelante, me siento fuerte por ellos, mi preparación previa me ha permitido llegar aquí,

“También agradezco el apoyo principalmente de mis papás Judith Estrada y José Camacho, de mi entrenador Víctor Ordoñez, así como de Lucia Morales y Obed Espinosa, también agradezco el apoyo que nos han brindado en este camino el Instituto Chihuahuense del Deporte”, puntualizó Miriam.

Este lunes se disputará en la presa “El Cuchillo” en China, Nuevo León, dentro de la Olimpiada Nacional 2017, la prueba de aguas abiertas iniciará a las 8:30 horas con distintos bloques de categorías y distancias que irán de los 5 a 10 kilómetros

