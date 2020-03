Desalojan con violencia a manifestantes en el arranque de la Cumbre Tajín 2020

**Los campesinos demandaban programas sociales, regulación de la tierra y apoyos para el campo. Cabe señalar que los uniformados golpearon tanto a hombres como mujeres, la mayoría personas de la tercera edad.

Campesinos adheridos a la Red Autónoma de Campesinos Indígenas Movimientos y Organizaciones A. C. (RACIMOS) fueron desalojados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cuando mantenían una manifestación en el parque temático Takilhsukut, previo al inicio de la Cumbre Tajín 2020.

Dicha organización encabezada por Antonio Hinojosa Saldaña, se manifestó cerrando el paso a personal y visitantes para demandar programas sociales, regulación de la tierra y apoyos para el campo.

Los más de 200 campesinos llegaron armados con machetes y palos, demandando ser atendidos por las autoridades. Sin embargo al no llegar a ningún arreglo, decidieron seguir en su postura de no moverse hasta que llegara personal de la Secretaría de Gobernación, afirmando que en días previos habían establecido acuerdos para una mesa de diálogo pero al acudir a la reunión no fueron atendidos.

Luego de 4 horas de protesta, alrededor de 300 elementos de la Fuerza Civil y Policía Estatal procedieron a desalojar con lujo de violencia a los manifestantes. Cabe señalar que los uniformados golpearon tanto a hombres como mujeres, la mayoría personas de la tercera edad.

El líder de RACIMOS fue detenido y trasladado a las celdas preventivas, así como también otros de sus agremiados y varias mujeres, a todos se los llevaron en camionetas de la Fuerza Civil, se desconoce el número exacto de personas aseguradas.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que esta organización se manifiesta, pues cada año realizan una manifestación, sin embargo, esta es la primera vez que retirada con uso de la fuerza pública y además lujo de violencia

Por lo anterior los campesinos se dijeron molestos por el actuar del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.

