Deporte y cultura, factores imprescindibles para la verdadera transformación de la Patria: Antorcha

**La Espartaqueada Deportiva Nacional 2020 es el evento deportivo amateur más grande e importante de México.

La Crónica de Chihuahua

6 de febrero, 08:38 am

**El pequeño municipio de Tecomatlán, Puebla, es capaz de albergar a más de 21 mil participantes, más un número indeterminado de acompañantes.

Chihuahua, Chih.- En entrevista, la profesora Julieta Ávila Arenas, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista de Chihuahua, dio a conocer que en estos momentos, desde el 1 y hasta el día 9 de febrero, se desarrolla la Vigésima edición del máximo evento deportivo de los antorchistas, la Espartaqueada Deportiva Nacional.

Julieta Ávila expuso el significado de las Espartaquedas, que un año son deportivas y al siguiente de índole cultural, alternadamente. “Éste es, con mucho –afirmó con datos-, el evento deportivo amateur más grande e importante del país, y no sólo porque en número de participantes que vienen de las 32 entidades de México, es mayor que, por ejemplo, la Olimpiada Nacional, la que con todo el apoyo oficial reúne apenas a unos 6 mil deportistas, sino porque la Espartaqueada tiene detrás suyo el esfuerzo de una auténtica organización que agrupa a campesinos, a obreros, a jornaleros, colonos, amas de casa, estudiantes y profesores, así como a algunas capas de las clases medias, y porque los entrenamientos y los gastos de viáticos son obtenidos con recursos propios de la organización, de los grupos y de los equipos”.

El pequeño municipio de Tecomatlán, Puebla, ha sido y es capaz de albergar a más de 21 mil participantes, más un número indeterminado de acompañantes. Y esto es cada año. «Tecomatlán, es en pequeña escala, lo que los antorchistas queremos para México», expresó.

En esta ocasión, se están midiendo en Tecomatlán, Puebla, la llamada “Atenas de la Mixteca”, 21 mil participantes en los deportes más diversos, más un número adicional de acompañantes, de turistas y otros visitantes, que son recibidos en Tecomatlán gracias a una infraestructura urbana y deportiva que se ha ido consolidando y agrandando con los años, y que mínimamente son ya 40.

“Las Espartaqueadas no son la cara bonita de Antorcha, no como lo quieren hacer creer nuestros detractores, como queriendo decir que anteponemos una pantalla bella para esconder otras cosas oscuras. No, de ninguna manera”. Tanto el deporte como las actividades culturales y el arte –expuso- son parte inseparable de la actividad cotidiana de nuestra organización, y para nosotros no puede haber actividad política o social sin cultura y sin deporte.

Los fomentamos, agregó, porque estamos convencidos de que son parte esencial de la transformación del ser humano actual, egoísta por obra la educación que nos impone el sistema, en un hombre y en una mujer nuevos, sensibles, cultos, libres y capaces de hacer suyas las causas más humanitarias y de convertir de manera organizada e inteligente, junto con sus iguales, la sociedad actual en otra, en una patria, en un México más justo, más solidario y desarrollado que pueda dar, ése sí, a la población desprotegida, el tan ansiado bienestar social.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---