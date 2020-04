Denuncian trabajadores de Palacio Nacional despidos durante cuarentena

** “El tres de abril me dieron mi renuncia voluntaria, me citaron en la Secretaría de Hacienda y recursos humanos nos hizo la entrega de una carta de renuncia a mí otros nueve vigilantes”.

La Crónica de Chihuahua

9 de abril, 16:00 pm

Ciudad de México.- Pese a que en días anteriores el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ningún trabajador del Estado sería despedido por la crisis sanitaria por el Covid-19, un guardia de seguridad en Palacio Nacional denunció que fue despedido junto a otras 10 personas.

“El tres de abril me dieron mi renuncia voluntaria, me citaron en la Secretaría de Hacienda y recursos humanos nos hizo la entrega de una carta de renuncia a mí otros nueve vigilantes”, comentó. Indicó que cada tres meses los hacían firmar contratos para no generar alguna responsabilidad, no nos dieron liquidación.

“Desgraciadamente, ahorita no podemos buscar un empleo, nos dejaron desamparados, nuestras familias dependen de nosotros”, expresó. Señaló que el personal de recursos humanos les dijeron que firmaran la carta en donde renuncian a un finiquito, por si más adelante había posibilidad de ser recontratados. “Somos varios personas que no quisimos firmar”, declaró.

