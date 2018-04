Denuncian que por veda electoral paralizan programas sociales

**Se trata de una mala interpretación. La Ley electoral no dicta que se deje de apoyar a los grupos vulnerables, sólo mandata que los gobiernos no hagan publicidad de sus acciones de beneficio.

La Crónica de Chihuahua

22 de abril, 21:36 pm

Chihuahua, Chih.- El diputado del PAN, Miguel La Torre denunció que algunos funcionarios llevan al extremo las prohibiciones que otorga la veda electoral, con motivo de las elecciones, pues afirma no llevan a cabo los trabajos de inscripción a programas para el adulto mayor.

“En este caso no hay algún impedimento legal para que esto no ocurra, los apoyos deben seguir y también las inscripciones para que otras personas comiencen a tenerlos, de forma personal no recibí quejas por parte de personas pero tengo el conocimiento por parte de medios por lo que soy consiente de la situación” expresó.

Aseguró el diputado que algunos funcionarios confunden esta medida ya que la veda electoral solamente implica el que los partidos no puedan hacer publicidad de su partido e incitar al voto, pero los programas no pueden frenarse o dejar de recibir inscripciones.

“Por eso -dijo- hablaré con el Secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, para ver la situación, y es que tratan de verse estrictos con esta medida, y pues quieren verse más papistas que el papa”, finalizó.

