Denuncian en Santo Domingo que tienen tres semanas sin agua

**Ellos lo explican por las vacaciones navideñas del personal de la Presidencia Municipal y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La Crónica de Chihuahua

5 de enero, 20:30 pm

elpuntero.com.mx

http://elpuntero.com.mx/n/68422/denuncian-vecinos-de-santo-domingo-tener-3-semanas-sin-suministro-de-agua-porque

Santo Domingo, Chih.- Vecinos de la zona conocida como Las Cuadras del poblado de Santo Domingo, Municipio de Aquiles Serdán, denunciaron que llevan tres semanas sin recibir ni una sola gota de agua. Ellos lo explican por las vacaciones navideñas del personal de la Presidencia Municipal y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que ocasiona que las pipas que cada semana les surtían ya no llegaron.

Lejos de atender el problema, denunciaron que la encargada de la JMAS en Aquiles mantiene que les bombearon agua dos veces por semana cuando de las llaves de sus casas no salió una sola gota de agua y sobreviven con los «puros asientos» que les quedan de la última visita de la pipa, los cuales deben reutilizar para higiene personal y tareas del hogar.

Los denunciantes que se comunicaron con El Puntero manifestaron que si bien los habitantes de Santo Domingo siempre han batallado mucho por el agua, nunca habían vivido una situación como la que atraviesan actualmente, criticando la falta de sensibilidad de las autoridades municipales.

«Esta vez se fueron de vacaciones tres semanas la presidencia y la Junta Municipal de Agua, no hubo pipa, no vino la pipa ya tres semanas. Ayer estuvieron repartiendo en las áreas de arriba, aquí la estuvimos esperando y nunca llegó», lamentó una madre de familia de la zona conocida como Las Cuadras, asegurando que ésta no es la única zona afectada por la falta de suministro.

Afirmó que vecinos se comunicaron con la encargada de JMAS, cuyo nombre no recordaba, y que ésta en lugar de sensibilizarse ante la injusticia que estaban cometiendo, se les puso al brinco y aseguró que durante las vacaciones les bombearon agua dos veces por semana.

«Que mé digan por qué tuberías, que ella venga y vea», refirieron totalmente indignados, mostrando los baldes en los que aún guardan como si fuera oro el poco agua que les queda después de tres semanas racionándola al máximo.

«No tenemos nada de agua, los puros asientos, es lo único, coon la que se lava se usa para el baño, nos bañamos todos en tinas con la misma agua y luego la utilizamos para el baño, ya no tenemos ropa limpia después de tres semanas,...», apuntó otra vecina.

Los vecinos molestos, quienes señalaron que en Las Cuadras serían unas 16 las familias afectadas, señalaron que desde hace seis meses venían recibiendo la visita, una vez por semana, de una pipa que les llenaba sus depósitos previo pago de 100 pesos, ya que el agua que las autoridades bombean a través de la tubería apenas se queda o alcanza para las colonias de la parte más baja y nunca les llega a ellos.

Afirmaron fue hace seis meses que la presidencia municipal les facilitó este servicio semanal de suministro de agua a través de pipas y que de normal los martes abastecía a la zona de Las Cuadras y aledañas, y los viernes la zona alta de Santo Domingo. Así hasta hace tres semanas que empezó a surgir la problemática.

Asimismo denunciaron que la JMAS de Aquiles Serdán trae «un puro relajo» ya que según ellos están colocando tuberías nuevas y está «reventando los tubos de drenaje y todo el drenaje está brotando fuera» con el problema de salubridad que ello comporta.

Por si fuera poco, hicieron público que en el recibo que la JMAS les cobra al margen de lo que pagan por las pipas «nos cobran drenaje y no hay».

