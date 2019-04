Denuncian al Colegio Belén por destrucción de área natural del Cerro del Mogote

La Asociación “Salvemos los Cerros de Chihuahua” se está haciendo eco de la siguiente denuncia, por medio de un comunicado:

“HACEMOS NUESTRA ESTA DENUNCIA

“Compartimos el texto que circula en redes y llamamos a organizarnos para defender la Sierra del Mogote

“Ya hay reacciones del Colegio Belén sobre la denuncia pública que he venido haciendo sobre la devastación de los cerros aledaños a ese instituto, con ampliaciones para nuevos edificios y campos deportivos.

“Hoy, al iniciar nuestra cotidiana caminata, fuimos abordados por un guardia de dicho plantel, quien nos expresó que por instrucciones de los dueños del Colegio, se nos prohibía caminar hacia la parte trasera del cerro, como si este patrimonio natural fuese de su propiedad.

“Por lo pronto, ya sabemos a quién responsabilizar de eventuales consecuencias por el libre ejercicio de nuestros derechos previstos en la Constitución.

“No saben que su dinero no puede comprar conciencias, por lo menos no la mía.

Este último comentario lo hacemos porque, junto con la advertencia enviada a través del guardia, también se me invitó, a través de ese mismo conducto, a una comida donde se me explicarían sus proyectos de desarrollos habitacionales.

“Invitación denegada.”

ALGO SOBRE EL CERRO DEL MOGOTE

El cerro del Mogote y el arroyo Saucito son importantes espacios naturales ubicados al norponiente de la ciudad, a espaldas de la torre «Luminarias», frente al periférico de la juventud y el complejo industrial El Saucito.

En estos espacios ocurren procesos vitales para el tejido socio-ambiental:

Se filtra agua al subsuelo a través de los suelos rocosos y porosos; se purifica el aire gracias a plantas, árboles y arbustos; se provee de sombra y protección contra el viento y el clima; se aportan espacios para el desarrollo de la vida natural y humana, hogar para plantas y animales, muchos en peligro de extinción (como por ejemplo cactus, árboles, luciérnagas, etc.) Y zona de esparcimiento y actividades recreativas y de convivencia, como el deporte, las artes, las ciencias, etc. Todo esto, en la belleza de un paisaje único que es bien común de toda la población.

Sin embargo, pese al gran valor ambiental y social del cerro del Mogote y del Arroyo Saucito, que además se encuentran en una zona de alto riesgo por la memoria del agua, que en la tromba del 90’ causó grandes estragos; la ambición económica ha llevado a que presuntas «empresas» cometan sistemáticamente una sería de atropellos durante años, hasta convertir el arroyo en un tiradero de escombro y de basura, así mismo el cerro. Todo esto culminó con la colocación de una cerca para impedir el acceso al cerro, un área de conservación y de deporte, que ahora sufre los peligros de ser urbanizada, para construir casas sobre el arroyo.

Por lo anterior, por todo el daño ambiental y social que ha llegado a ser irreparable, solicitamos:

Sean respetadas puntualmente todas las leyes federales, estatales, y municipales en materia ambiental, y se nos informe detalladamente de eso a la población.

Sean respetados el cerro y el arroyo como área de conservación, deporte y recreación.

Sea respetado el terreno reforestado, así como el acceso al cerro desde la colonia jardines del Saucito. Lo que implica, retirar en ese tramo la cerca.

Sean suspendidas todas las obras sobre esta zona hasta que se hayan revisado todos los permisos y la población civil sea debidamente informada y consultada.

Llamamos a los tres niveles de gobierno, empresas, sociedad civil, instituciones académicas y religiosas, artistas, científicos, organizaciones, colectivos y a toda persona interesada, a un diálogo respetuoso, con argumentos y pruebas, sobre la necesidad de respetar la vida natural, como préstamo sagrado a las futuras generaciones.

El daño es muy grande, es momento para quienes queremos vivir en una tierra digna, donde los valores éticos rijan por encima de la ambición del dinero, de organizarnos y pasar a la acción.

