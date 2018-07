Denuncia visitador de CEDH el arresto de su hijo por escoltas de Cabada

**En la estación de policía alcanzó a verlos, estaban visiblemente golpeados, y señaló que hubo muchos testigos del abuso y los golpes, entre ellos los medios de comunicación que atendieron la conferencia de prensa.

La Crónica de Chihuahua

5 de julio, 18:18 pm

Ciudad Juárez, Chih.- Uno de los dos jóvenes detenidos por escoltas del alcalde con licencia y excandidato a la Presidencia Municipal, Armando Cabada Alvídrez, es hijo del visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Carlos Gutiérrez Casas, quien informó que ambos se encuentran golpeados e incomunicados y además fueron arrestados arbitrariamente, por lo que anunció que presentará una denuncia penal.

Gutiérrez Casas señaló que tanto su hijo y su amigo son estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y su presencia en la conferencia de prensa ofrecida por el alcalde con licencia en un restaurante, obedecía a que están realizando un estudio de lo que pasa en las campañas electorales.

“Se acercaron a tomar fotografía de la conferencia y los escoltas del presidente los agarraron y los detuvieron. Uno de los estudiantes se escabulló, pero después de ésto golpearon a los otros dos, les robaron el celular e incluso hice llamadas y me contestó uno de los escoltas diciendo que era órdenes del jefe, ya después colgó y no me volvió a contestar”, expresó el derecho humanista y padre de uno de los detenidos.

Señaló que su hijo usa lentes y ya no los trae, además se quedaron con sus celulares.

“La detención es completamente arbitraría y aparte los golpes lo que es abuso de autoridad, hay detención ilegal. Hay una serie de violaciones a los derechos de los muchachos, ya que estos señores no pueden comportarse de esta manera”, expresó.

Dijo que cuando se presentó en la Estación Universidad no le proporcionaron información, pero alcanzó a verlos y estaban visiblemente golpeados y además señaló que hubo muchos testigos entre ellos los medios de comunicación que atendieron la conferencia de prensa del abuso y los golpes.

Agregó que una vez de que tenga información de qué va pasar con su hijo y su amigo, acudirá a presentar una denuncia penal por lesiones, abuso y uso excesivo de la fuerza.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---