Delicias: acusan a policía municipal de que violó a una detenida

4 de junio, 12:06 pm

Ciudad Delicias, Chih.- Un agente de la Policía Municipal de Delicias, fue detenido luego de que su víctima lo acusara del delito de violación.

Los hechos ocurrieron luego de que la mujer de 32 años de edad fuera detenida por el agente tras el reporte de un problema familiar, en donde el elemento la trasladaría a las inmediaciones de la comandancia. Ella, en el camino le pidió al oficial que le quitara las esposas, y éste le respondió que no era posible, pero él, en seguida, le pidipó que «cooperara» con él para no entrar a la cárcel. Ella, según declaró después, no pensó hasta dónde llegaría el agente cuando se dirigieron a un lote baldía en donde consumaron el acto sexual.

La victima manifestó que no tenía claro lo que pasaría, y ella alega que ocurrió sin su consentimiento. Pidió entonces al policía que regresara a su casa para llegar a un acuerdo, el agente cedió y regresó a la vivienda de la víctima, donde ella le informó a su ex pareja lo sucedido y fue él quien realizó la llamada al 911.

Al domicilio acudieron agentes y se levantaron las actas correspondientes, también se realizó la detención del agente, se le decomisó su arma, al igual que su uniforme y se puso a disposición de las autoridades correspondientes.

Cabe mencionar que el agente llevaba 8 años trabajando en la corporación pero, al igual que cualquier otro ciudadano enfrentará el proceso judicial correspondiente.

