Declaran extinto al puma del Este norteamericano

**El 23 de enero de 2018, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos emitió el comunicado donde ha sido declarado oficialmente extinto.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos ha declarado oficialmente extinto al puma del este norteamericano (Puma concolor couguar), una de las subespecies de león de montaña, tras eliminarlo de la Lista Federal de Vida Silvestre Amenazada y en Peligro de Extinción.

Los pumas requieren grandes superficies de áreas naturales para sobrevivir.

En 1973 el puma del este de Norteamérica fue incluido en la lista de especies en peligro de extinción. En 2015, el Registro Federal publicó una solicitud para excluir al animal de la lista, y finalmente el 23 de enero de 2018 se ha emitido el comunicado donde ha sido declarado oficialmente extinto.

Los pumas norteamericanos se alimentaban de grandes herbívoros y roedores. Esta es una imagen referencial. Foto: The Biggest Animals Kingdom

Aunque el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos abrió una investigación sobre el estado del león de montaña en 2011, no fue hasta 2015 cuando los expertos concluyeron finalmente que no existía evidencia de que quedase una población viva de estos felinos.

Los expertos creen que la última población del puma del este desapareció a manos de cazadores en el estado de Maine en 1938.

En los 80 años que han pasado desde el último avistamiento confirmado de un puma oriental, ha habido algunos que dicen haberlos visto. Pero los científicos señalan que probablemente estos ejemplares procedieran de zoológicos y colecciones privadas.

Los expertos afirman que se necesitan de grandes carnívoros, como los pumas, para mantener sana la red alimentaria. Es por esta razón que se espera por los estados del este y del medio oeste los reintroduzcan. Esta postura está respaldada por Michael Robinson que es defensor de la conservación del Centro para la Diversidad Biológica.

