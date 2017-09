Cuauhtémoc: ejecutaron anoche a dos en un negocio de comida

**De acuerdo con testigos, el agresor ingresó con un arma de fuego y realizó las detonaciones, para en seguida huir en una pick-up Dodge Dakota.

14 de septiembre, 10:15 am

Cuauhtémoc, Chih.- Dos personas fueron asesinadas anoche, víctimas de disparos de de arma de fuego, y dos resultaron más con lesiones de gravedad. Tal fue el resultado de un ataque que se dio en el interior de un establecimiento de comida.

Aproximadamente a las 21:20 horas, elementos del Mando Único de Seguridad Pública acudieron a las calles 12 e Hidalgo de la colonia Centro en donde se reportó a una persona sin vida por arma de fuego en el segundo piso del local comercial «Carnitas Guadalajara».

En el lugar se localizaron a dos hombres sin vida identificados como:

• C. Francisco D. de edad aproximada a los 40 años.

• C. Cesar C. H. de 33 años de edad, ex policía Ministerial.

Los dos lesionados fueron:

• C. Martín Gilberto N. M. con lesión por proyectil de arma de fuego en tórax, indica ser Ministerio Público de Fiscalía Zona Occidente.

• C. Brenda G. de 36 años lesionada por caída desde el segundo piso.

De acuerdo con testigos, el agresor ingresó portando arma de fuego y realizó las detonaciones, para en seguida huir a bordo de una pick-up Dodge Dakota color verde, en la cual lo acompañaba una mujer.

En la escena se localizaron cartuchos quemados de calibre 9 milímetros.

Unidades de la Comisión Estatal y Mando Único Cuauhtémoc realizan recorridos en búsqueda del presunto responsable, quien está plenamente identificado.

