¿Cuál es el “secreto” del trabajo de Antorcha? Y un modesto ejemplo de sus logros

**Los colonos aprenden a tratar con los poderes públicos, en un país y en un estado en el que los pobres no nacen con servicios públicos, sino que tienen que organizarse para luchar por ellos.

La Crónica de Chihuahua

3 de abril, 21:48 pm

Por Froilán Meza Rivera

A la organización Antorcha Campesina, o Antorcha Popular en Chihuahua, el grueso de la gente la conoce por las marchas, mítines y plantones con los que reclama diversas acciones a las autoridades. Esto es lo más visible, porque sucede en plena calle, y los medios informativos suelen recoger el hecho como noticia. Sin embargo, es necesario decir que para que los antorchistas se manifiesten en la calle, tuvieron que suceder muchas cosas antes. En efecto, para lograr una obra para una colonia, por ejemplo, primero se reúnen los interesados y definen la necesidad de la obra de que se trate, elaboran un oficio dirigido a la autoridad correspondiente, acuden a entregar la solicitud, y regresan en diferentes ocasiones para saber si los funcionarios encargados les están haciendo caso. Sucede en la inmensa mayoría de los casos, que la dichosa petición a nadie le importa un cacahuate, y entonces el grupo –o grupos, si es una demanda que implica a más colonias- pide hablar con autoridades superiores, piden audiencia para insistir en que el objeto de su petición es necesario, para hacerle saber a la autoridad que su resolución positiva está dentro de las garantías constitucionales, trátese del derecho al agua, a una vivienda digna, a la educación, etcétera.

Pero cuando ya nadie les hace caso, es cuando toman el acuerdo de realizar un mitin, una marcha, con el fin de hacer visibles sus peticiones ante el pueblo que los mira en las calles. La autoridad, a veces, se da por enterada y decide resolver las solicitudes, y en automático se desactiva la protesta.

Entonces, estimado lector, Antorcha tiene como forma de lucha cotidiana no la protesta pública, sino la gestión, los trámites, las reuniones entre el peticionario y la autoridad, de manera permanente. Pero la firmeza es el sello distintivo de estas luchas parciales y de las otras luchas que abarcan a muchas obras, a derechos ciudadanos, a protestas contra injusticias. Hablamos de firmeza, de terquedad incluso, porque la organización no abandona nunca a sus compañeros, si éstos tienen la razón. No se conocen casos en que los antorchistas hayan renunciado a gestionar una obra. ¿Por qué? Porque se trata de necesidades reales, porque son demandas justas y elementales a las que nadie en su sano juicio puede objetar como descabelladas o como caprichosas.

Y así, ¿qué tanto ha logrado el Movimiento Antorchista con esos métodos de organización y de gestión?

A manera de un recuento somero de sus logros, tan sólo en las colonias urbanas que se asientan al Sur de las faldas del Cerro Grande en la capital de Chihuahua, Antorcha tiene en su haber la fundación de la Escuela Secundaria Técnica en Praderas del Sur, del Jardín de Niños “Rayénari” en una de las zonas de mayor marginación en la capital del estado; la Escuela Primaria “Ramón López Pérez” en la colonia Granjas la Soledad; la secundaria No. 6227 de Vistas del Cerro Grande; el kínder “Carmen Ledezma”, también en Vistas.

Antorcha ha fundado asimismo varias colonias en esta zona: Granjas Cerro Grande, Vistas Cerro Grande, La Noria, Unión Antorchista, la Clara Córdova Morán.

Asimismo, en prácticamente todas las colonias de las faldas del Cerro Grande en Chihuahua, Antorcha ha encabezado una lucha sin tregua por obtener los servicios de luz y agua potable para más de 20 mil familias, lo que se puede representar no sólo en que son pocas las viviendas que todavía no tienen toma domiciliaria, sino de manera muy importante en la construcción del Megatanque elevado y su sistema de rebombeo, que distribuyen agua potable a toda esa zona: hablamos de más de cuarenta colonias. Tan sólo en Vistas de Cerro Grande, el sistema de drenaje representa más de 8 millones de pesos.

Antorcha Popular ha logrado la construcción de salones comunitarios en Granjas Cerro Grande, Los Llanos, La Noria, La Soledad, la Clara Córdova, y en esta última se logró la rehabilitación del parque. La enorme y equipada Unidad Deportiva en Praderas del Sur, sus varias etapas, fueron un logro del Movimiento Antorchista.

¿Una obra de gran impacto? De impacto regional: la pavimentación de la ampliación de la Avenida Nueva España, que es la principal arteria que comunica a todas las colonias al Sur del Cerro Grande, fue un proyecto impulsado por los comités de base de la organización desde el mes de diciembre de 2009. En enero del 2010, se recabaron las firmas de los comités para formalizar la solicitud, y ésta fue entregada formalmente a la administración municipal antepasada.

¿Puentes? La gestión de los vecinos organizados produjo la instalación de un puente vehicular en La Noria, un puente peatonal sobre el arroyo en Vistas Cerro Grande, igual que en Los Llanos y en Granjas Cerro Grande.

Vecinos, padres de familia y profesores, junto con los diputados federales antorchistas, gestionaron y obtuvieron una de las obras principales para la escuela primaria “Ramón López Pérez”, de la colonia Granjas La Soledad: una cancha con techumbre metálica que consiste en cancha con domo, con cercado perimetral y con andadores de acceso, de beneficio directo para 250 alumnos.

Se logró la pavimentación de 10 calles en Vistas Cerro Grande con inversión “a fondo perdido”.

Antorcha tramitó ante la CFE con respaldo técnico del Municipio y obtuvo la ejecución de las obras de electrificación en La Soledad, Las Cruces, Cuauhtémoc, Granjas Cerro Grande, Divisadero, San Agustín, los Huizaches, Las Flores, El Mimbre, La Noria.

Agua potable y tomas domiciliarias en La Soledad, Las Cruces, Cuauhtémoc, La Hondonada, Jorge Barousse, La Noria, Secretaría de la Marina, El Divisadero, Granjas Cerro Grande, Praderas, Los Llanos, 11 de Febrero, Ampliación Toribio Ortega, entre otras colonias.

Se han obtenido asimismo, arreglos de calles en todas las colonias del sur, así como el surtimiento de agua en pipas dos veces por semana en cada colonia sin fluido en sus redes.

Ante las autoridades municipales y el gobierno del estado, el Movimiento Antorchista ha logrado la entrega de miles de paquetes para el mejoramiento de la vivienda.

Se gestionó y se ejecutó el tendido de la red del drenaje en Vistas Cerro Grande.

Por otra parte, los colonos más humildes de esta zona han tramitado y recibido cobijas, despensas, colchonetas, láminas para techo, descuentos en sus contratos de agua potable -de 5 mil 600 pesos que querían cobrar, a 2 mil 500-; también descuento en el contrato de luz, de 3 mil 500 a 940 pesos.

La falta de espacio impide hacer un recuento detallado de las innumerables gestiones del Movimiento Antorchista ante todas las instancias del gobierno, pero cada grupo lleva su respectiva agenda de lucha; cada reunión quincenal de grupo es una verdadera escuela de civismo, donde los colonos aprenden a tratar con los poderes públicos, en un país y en un estado en el que los pobres no nacen con servicios públicos, sino que tienen que organizarse para luchar por ellos.

