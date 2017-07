Crónica: ¡Lisandro, amigo, Tepexi está contigo!

5 de julio, 21:30 pm

Tepexi, Puebla.- Al recibir la visita del fundador del Movimiento Antorchista en la Mixteca alta de Puebla, Lisandro Campos Córdova, los asistentes al evento de inauguración de la Unidad Deportiva de Almolonga coreaban “Lisandro, amigo, Tepexi está contigo”, en reconocimiento a su amplia trayectoria como líder de los antorchistas de esta zona.

Campos Córdova estuvo acompañado por la diputada federal por Ajalpan, Edith Villa Trujillo, y por la presidenta municipal, Rocío Canales González.

El grupo de danza de la Telesecundaria “Alejandro Humboldt” engalanó la inauguración con bailes de Tamaulipas y Sinaloa.

Gaudencio Martínez, antorchista de toda la vida, dijo que cuando inició la primera etapa no lo creían; ahora, al ver la obra completa en su segunda etapa, una Unidad Deportiva tan grande, tan hermosa, nos sentimos orgullosos de nuestra organización que ha logrado obras no sólo para Almolonga, porque no son privilegios, en todos los pueblos tenemos obras. Les damos las gracias compañeros por su trabajo, dijo a los dirigentes.

En respaldo de las palabras de “don Gaude”, las palmas de los presentes hicieron resonar un aplauso.

Tres cosas más dijo Gaudencio Martínez en su discurso: necesitan la pavimentación de la carretera de Almolonga a Agua Santa Ana; la segunda, que es necesario que nos preparemos para elegir a la persona adecuada que se ponga la camiseta del pueblo pobre porque ya están haciendo reuniones algunos aspirantes a la Presidencia Municipal y le preocupa que la gente se vaya a confundir. Finalmente, anunció que el pueblo de Almolonga reunido tomó el acuerdo de hacer un reconocimiento a Lisandro Campos, porque dijo que “cuando joven vino a trabajar con nosotros, y al principio no le hacíamos caso, pero vimos que sí cumplía, vimos que las comunidades empezaron a transformarse y ahora consideramos que las nuevas generaciones deben saber quien trabajó, quien luchó por el pueblo”; además, enfatizó que no es justo que “uno vista a la mona y otro la baile, por eso acordamos que la Unidad Deportiva lleve el nombre de Lisandro Arístides Campos Córdova como un merecido reconocimiento a labor como nuestro líder antorchista”.

La banda juvenil de Almolonga acompañó las palabras de don Gaudencio con dianas, mientras los antorchistas aplaudían y coreaban vivas a Lisandro Campos.

El ingeniero Zeferino Sánchez, residente de obra, explicó que la Unidad Deportiva abarca un terreno de dos hectáreas aproximadamente. Se construyó una cancha de futbol soccer con gradas, dos canchas multifuncionales, otra de futbol rápido, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, sanitarios para hombres y mujeres, estacionamiento y una vialidad de acceso con guarniciones y banquetas y claro, señaló, obras que no son tan evidentes como el drenaje pluvial y muros de contención pero que son igual de importantes.

Al evento asistieron las autoridades auxiliares de Santo Domingo Chapultepec, de San Felipe Otlaltepec, Tula, Huajoyuca, Mariscala, San Pablo Ameyaltepec, Huejonapan y los presidentes municipales de Ahuatempan y Coyotepec, Rolando Artero Mendoza y Alfredo Rodríguez Ocaña, respectivamente.

La legisladora antorchista Edith Villa recordó que cuando inició la organización muchos compañeros eran jóvenes y ahora ya son hombres maduros, que siempre han sido leales y que ahora toca a los jóvenes abrazar los ideales del Movimiento Antorchista, sumar su energía a la lucha del pueblo organizado.

Y de manera realista señaló que “aunque hemos tenido logros muy importantes todavía no se acaba la pobreza”; por eso, dijo Edith Villa, “debemos seguir luchando, debemos lograr que asuman los puestos de representación popular los líderes del pueblo para poner en práctica la política diseñada por el Secretario General del Movimiento Antorchista Aquiles Córdova Morán que consiste en crear empleos, que los salarios sean remuneradores, que se destinen los recursos del erario público a obra social y que aplique una política impositiva progresiva donde paguen más impuestos, quienes ganan más”.

Había un cielo azul claro, un ambiente cálido característico de la Mixteca Alta, a pesar del tiempo de lluvias, cuando pronunció su discurso el líder principal del Movimiento Antorchista en la región Lisandro Campos.

“Quiero agradecerle a los jóvenes de la telesecundaria que hayan venido a presentarnos sus bailes muy bonitos, los felicito, de todo corazón, porque sé que eso se logra con tenacidad, con perseverancia. Y así somos los antorchistas, así empezamos a Antorcha, con 30 campesinos y ahora somos 2.5 millones de mexicanos, y eso se ha hecho con dedicación, con mucho sacrificio y con mucho empeño”.

También quiero decirles, a ustedes y a don Gaude, que nosotros ya sabemos que somos antorchistas y sabemos que llevamos muchos años eligiendo a nuestro candidato a la presidencia municipal, llamando a los pueblos a una asamblea y ahí decidimos quién va como nuestro candidato y así nos vamos con él hasta ganar. ¡así le hemos hecho!, sostuvo Campos Córdova.

Si vienen otros candidatos hay que escucharlos, porque somos gente educada, pero eso es una cosa y otra cosa es que cambiemos de bandera.

“Los antorchistas somos gente libre, gente derecha y gente que no nos va a mover la ambición personal, ni vamos a echar a perder un movimiento de 36 años por una locura de alguien que viene a decirnos que va a cambiar las cosas cuando todos los que vienen ya los conocemos, ya han venido a pedirnos nuestro apoyo, ya los hemos apoyado y ya los hemos visto gobernando y nos han engañado; entonces, no hay porqué perdernos. Que vengan, nada mas hay que acordarse que somos antorchas”, concluyó.

Finalmente, se llevó a cabo el corte de listón para inaugurar la Unidad Deportiva de Almolonga, acompañado de las dianas, aplausos y vivas a Antorcha Campesina.

