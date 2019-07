Crónica: Cinthia y Elda, dos rostros con una sola mirada de esperanza

**Ella, Cinthia, es bailarina, hija de Elda. Viven en Texcoco, en una colonia con servicios negados por las autoridades. Elda participa en una marcha en demanda de servicios públicos. En la protesta, su hija baila en solidaridad, su arte al servicio del pueblo.

Por Sonia Luna

Cinthia, quien es bailarina, se levantó un poco antes de las 5 de la mañana a bañarse, lo tuvo que hacer con agua fría ya que no cuenta con agua entubada en casa, ese día no era común, tenía una presentación de su ballet Rey Izcoatl de la colonia Víctor puebla en Texcoco a la ciudad de Toluca donde ella y varios bailarines simpatizantes del Movimiento Antorchista, hacen gala de sus dotes artísticas. Cargando lleva su vestuario para que la presentación sea todo un éxito. En la marcha, su mamá Elda camina poco más de 5 kilómetros coreando las consignas “obras y servicios para las colonias pobres”, todo esto con la finalidad de resolver demandas como agua potable y red de drenaje y así evitar que Cinthia tenga que bañarse con agua fría.

En esta ocasión el clima ayudó. Está nublado y la marcha se hace ligera; llega a la plaza de los mártires y ahí los dirigentes del Movimiento Antorchista, agradecen su presencia y agradecen el compromiso que tienen todos para poder solucionar problemas tan importantes como la reconstrucción de escuelas que fueron dañadas con el sismo de septiembre de 2017, equipar 6 centros de salud y hospitales, -la salud es primero piensa Elda-, sin olvidar y siempre presente, la red de drenaje de su colonia Ampliación Víctor Puebla.

El diputado federal Dr. Brasil Acosta Peña, describe todas las acciones que han hecho los dirigentes en las instancias pertinentes, CAEM, IMIFE, ISEMIN, Junta de Caminos y SEGOB, por citar algunas, pero ahora están en la Ciudad del Estado de México, para que el segundo a bordo el secretario de gobierno de solución a las peticiones de más de 30 mil Antorchistas que se dieron cita para resolver una de sus tantas necesidades, mismas que están avaladas por la Constitución a la libre asociación, a la libre manifestación, a la libre petición. Elda fascinada con el discurso por parte del diputado, claro, cálido pero enérgico, muchos asienten con la cabeza en apoyo al líder. “Que entre, que entre, que entre la comisión por una solución” coreó la multitud. Elda ve alejarse a la dirigencia con la confianza que traerá una respuesta positiva para todo el antorchismo del Estado de México.

Mientras tanto, con los grupos culturales Cinthia entra en acción luciendo sus atuendos típicos y coloridos para dar paso a cuadros culturales los cuales desarrollan con destreza combinando luces y colores, con gran orgullo ejecuta sus danzas. Por todos lados hay música, poesía, canto y por un momento, los ahí presentes olvidan un poco sus necesidades y distraen sus mentes. Bailes y más bailes, la destreza y cultura del pueblo presente en todo su esplendor. Después de poco más de dos horas se escuchan nuevamente las consignas: “que salga, que salga, que salga la comisión con una solución”

Al micrófono el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez, presidente municipal en el municipio de Chimalhuacán. Elba entusiasmada luce una mirada de esperanza por la admiración y respeto al líder, escucha atenta el resultado de la gestión. Tendremos una cita con el secretario de gobierno Alejandro Ozuna, con el cual podremos tratar más en corto y dar solución a todas las demandas que tenemos pendientes, con el IMEVIS, CAEM, etc., dos horas no son suficientes, declara el biólogo, pero logramos llegar a un acuerdo importante en materia de salud y nos informa: la apertura de 5 centros de salud en Nicolás Romero, 2 en Ecatepec. En Chimalhuacán la construcción de 30 camas más para el hospital 90 camas ahora serán 120; la destitución del director del mismo hospital José Luis Borja Rojas, pero esto no son logros, son simples acuerdos que no desmovilizarán a Antorcha si no se cumplen, ya que nuestro pliego petitorio es amplio, y nuestros gobernantes insensibles; un gobierno sensible es aquel que siente las necesidades de su pueblo como propias y las resuelve.

Estemos atentos al llamado que haga Antorcha sino tenemos respuestas satisfactorias, porque hoy venimos una mínima parte del antorchismo del Estado de México, porque podemos ser muchos más y abarrotar la ciudad del Estado por todas sus calles y avenidas. Finalizó comentando. Otra manera de dar la lucha es con las redes sociales. Invitó a todos a que usemos esa arma, que no nos cuesta mucho que, sí tiene su resultado haciendo la denuncia de los malos gobiernos al no cumplir a su pueblo, finalizó el biólogo. Elba nunca perdió la mirada de esperanza y confianza, consciente de lo que puede pasar. Sigue su camino de regreso a su hogar dispuesta a no dejar la lucha hasta que de verdad cambie su entorno y el de los demás.

