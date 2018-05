Cosecha dorada para Chihuahua en Atletismo de la Olimpiada Nacional

**Con títulos en Salto Triple y Lanzamiento de Disco, además de bronce en Lanzamiento de Martillo, se colocó como segundo lugar de esta disciplina, a falta de una jornada por disputar

La Crónica de Chihuahua

22 de mayo, 18:40 pm

Chihuahua, Chih.- La delegación chihuahuense de atletismo extendió la cosecha de medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2018, al obtener triunfos en las pruebas de Salto Triple y Lanzamiento de Disco, durante el penúltimo día de actividad de esta disciplina, que se desarrolla en la pista “Isidro Rico Rangel”.

Con estos dos primeros lugares, Chihuahua se ubicó en segundo lugar de la tabla general de la disciplina con cinco oros, dos platas y siete bronces, a falta de una jornada por disputarse.

La primera presea llegó en la prueba de Salto Triple en la categoría Juvenil Mayor, por conducto de la cuauhtemense Esmeralda González, quien logró marca de 11.19 metros, que resultó inalcanzable para la jalisciense María Fernanda Torres, que con sus 11.07 metros, debió conformarse con la plata; Blanca Sánchez de Sinaloa obtuvo el bronce.

Al término de la competencia, González de 16 años de edad destacó que al final, todo el entrenamiento le trajo su recompensa, “estoy muy contenta con esta medalla, la primera que gano y es de oro, no hay nada mejor que eso”, manifestó.

Instantes más tarde tocó el turno a Tania Domínguez, quien se llevó la prueba de Lanzamiento de Disco en la categoría Juvenil Menor.

Domínguez logró un lanzamiento de 42.95 metros, que le bastó para alzarse con la victoria sobre la sinaloense Wendy Quiñónez quien se quedó con la plata por lograr una distancia de 41.36 metros; la queretana Sofía Mojica con 41.02 metros, obtuvo la medalla de bronce.

Sobre su triunfo, la atleta chihuahuense resaltó que este ha sido el año en que más se ha esforzado porque deseaba ganar esta medalla, “no hay palabras para explicar esto, me siento muy feliz, en otras ocasiones las cosas no salían bien, este año son diferentes, me esforcé y afortunadamente se dio la medalla”, agregó.

Por su parte Javier Arellano, se adjudicó la medalla de bronce en la categoría Infantil Mayor de la prueba de Lanzamiento de Martillo.

El joven atleta registró una distancia de 46.30 metros, que lo alejaron de los primeros dos lugares, que fueron obtenidos por el veracruzano Luis Menjivar (54.03 metros) que se quedó con la de oro y el sonorense José Chávez (51.65 metros) con la plata.

Previamente en las pruebas de pista, los chihuahuenses obtuvieron medallas de oro en los 110 Metros con Vallas, categoría Juvenil Menor y en Relevos 4X100 Femenil, además de bronces en los mil 500 y 400 Metros Planos, categoría Juvenil Menor Femenil.

Fue Jesús Macho, quien dominó la final de los 110 Metros con Vallas, al registrar un tiempo de 14.08 segundos.

En el relevo 4X100 Femenil Chihuahua se alzó con el lugar de honor gracias al cuarteto integrado por Pamela Martínez, Itzel Vázquez, Abril Sandoval y Alexa Chávez, que se se impuso en la final de la categoría Juvenil Menor con marca de 48.50 segundos.

Además de los bronces conseguidos por Jocelyn Carrasco en los 400 Metros Planos categoría Juvenil Menor y el de Mía Cabrera en los mil 500 Metros Planos, en la que fue su primera participación en esta justa.

NOQUEA CHIHUAHUA EN EL SOFTBOL

La lanzadora chihuahuense Abril Holguín, lanzó juego de un solo hit, sin aceptar carrera en cinco entradas, para guiar a Adelitas de Chihuahua a vencer a Chiapas por vía del nocaut 9-0, en actividad del Softbol de la Categoría Juvenil.

Holguín regaló dos bases por bola y una por golpe y recetó seis ponches para acreditarse la victoria

Mientras que en la categoría Juvenil Menor, Fernanda Juárez también lanzó pelota de un hit, con lo que Chihuahua derrotó 5-1 a Sinaloa.

Juárez se acreditó el triunfo con una labor casi perfecta, por las sinaloenses el descalabro fue para Karen Lizárraga.

En el Softbol Juvenil Varonil, Dorados de Chihuahua aprovechó las oportunidades que le brindó el rival y armó poderosa ofensiva de nueve imparables, para derrotar 17-3 a Chiapas en tres entradas.

¡Sea el primero en escribir un comentario!

---ooOoo---