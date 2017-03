«Corral mandó destituirme porque no le cumplí su capricho»: Leyva

**Rodolfo Leyva, presidente del Instituto Chihuahuense de Acceso a la Información (Ichitaip) denunció la intromisión del gobernador de Chihuahua en el órgano autónomo.

La Crónica de Chihuahua

9 de marzo, 18:58 pm

“El viernes último de enero, el gobernador Javier Corral me confrontó para que nombrara al esposo de la secretaria de Rocío Stefany Olmos”.

Chihuahua, Chih. OEM.- En rueda de prensa, luego de la sesión del pleno del ICHITAIP, el consejero Rodolfo Leyva, señaló que su destitución fue por no cumplirle el “caprichito” al gobernador Javier Corral de designar como secretario ejecutivo a Ricardo Humberto Gándara, esposo de la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos.

Leyva Martínez, aseguró que en varias ocasiones fue presionado por el diputado Miguel La Torre para considerar al esposo de Stefany Olmos como secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia de Chihuahua. Además señaló que el mismo Corral le pidió el favor, sin embargo al negarse a la petición, los consejeros presionaron para destituirlo como presidente.

Ricardo Huberto Gándara obtuvo una calificación de 7.4 de calificación y fue, remarca Leyva Martínez, el mismo gobernador quien lo presionó para incluirlo en la lista de 10.

Puntualizó que hay una crisis constitucional: “ si no me importó enfrentarme al anterior gobernador como comisionado, no voy a traicionar a los chihuahuenses, soy congruente, soy imparcial e independiente, No recibo órdenes de Javier Corral Jurado, César Jáuregui Robles ni de Miguel La Torre".

